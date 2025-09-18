В первом полугодии 2025 г. большинство DDoS-атак обрушилось на финансовую сферу, телеком и госсектор

Аналитический центр компании StormWall изучил DDoS-атаки, направленные хакерами на российские компании в первом полугодии 2025 г. По результатам исследования эксперты выявили основные тренды и самые атакуемые отрасли. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Специалисты определили, что общее количество DDoS-атак в первом полугодии 2025 г. выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Больше всего от действий хакеров пострадали финансовая сфера, телекоммуникационная отрасль и государственный сектор. Для анализа были использованы данные клиентов компании.

Эксперты StormWall выявили, что в первом полугодии 2025 г. финансовая сфера стала самой главной целью хакеров. На финансовые организации было направлено 26% от общего числа инцидентов. От действий хакеров особенно сильно пострадали банки и платежные системы. DDoS-атаки на телеком-сферу составили 21%, и это еще одна важная мишень для киберпреступников в России. Телеком-компании уже второй год противостоят массовым DDoS-атакам, которые запускают как политически мотивированные хактивисты, так и обычные хакеры, пытающиеся получить выгоду. Атаки на госсектор составили 18% от общего объема инцидентов. В основном, атаки на государственные организации были запущены политически мотивированными хактивистами на фоне сложной геополитической ситуации в мире.

Кроме того, эксперты проанализировали DDoS-атаки, направленные на другие отрасли. В число самых атакуемых отраслей в первом полугодии 2025 г. в России также вошли ритейл (14% от общего числа атак), развлекательная сфера (9%), образовательный сектор (7%) и логистическая отрасль (4%). Атаки на остальные отрасли составили только 1%.

Ритейл традиционно является одной из самых атакуемых отраслей. Пик атак на данную отрасль был выявлен во время празднования Международного женского дня в марте 2025 г., а также в период подготовки к школе в августе 2025 г. Атаки на развлекательную сферу были организованы с целью вымогательства и шантажа. Число подобных инцидентов значительно возросло во время новогодних каникул в январе этого года, а также во время майских праздников. В основном, атаки были направлены на онлайн-кинотеатры, стриминговые сервисы и игровые компании.

DDoS-атаки на образовательную сферу в первом полугодии 2025 г. были организованы обычными школьниками. Пик атак произошел в мае и июне 2025 г. во время проведения ЕГЭ в России. Выпускники пытались помешать проведению экзаменов и запускали атаки небольшой мощности с помощью недорогих инструментов, приобретенных в интернете. DDoS-атаки на логистическую отрасль были организованы хакерами с целью получения выгоды. Пик атак был выявлен во время новогодних каникул в начале 2025 г., во время празднования Международного женского дня, а также во время майских праздников.

«Несмотря на то, что атак политически мотивированных хактивистов стало меньше, по-прежнему много атак, запускаемых обычными хакерами. Злоумышленники постоянно ищут новые способы для запуска разрушительных атак. В последнее время хакеры активно используют “ковровые бомбардировки” и зондирующие DDoS-атаки. Мы рекомендуем компаниям заранее позаботиться о защите своей инфраструктуры и подключить профессиональные решения, которые гарантированно помогут отразить современные атаки любого типа», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.