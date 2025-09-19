От студента до белого хакера: эксперт VK раскроет секреты быстрого старта в Bug Bounty на GIS STUDENT DAY

Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Эксперт команды VK Bug Bounty Алексей Лямкин выступит на Студенческом дне ИБ/ИТ-форума GIS DAYS* 2025. Мероприятие пройдёт 2 октября 2025 года на одной из самых популярных площадок Северной столицы — в «Севкабель Порт». Фокусом его доклада станет индустрия Bug Bounty — одно из самых трендовых и высокооплачиваемых направлений в сфере кибербезопасности.

Тема выступления: «Быстрый старт: всё, что вам нужно знать про Bug Bounty». Алексей расскажет, с чего начать путь в этичном хакинге тем, кто хочет попробовать свои силы в информационной безопасности.

В ходе сессии участники форума узнают:

  • кто такие «белые хакеры» на самом деле и какую роль они играют в защите цифровой инфраструктуры корпораций;
  • в чём бизнес-смысл программ Bug Bounty и почему компании готовы платить огромные деньги за найденные уязвимости;
  • какие карьерные лифты открываются для специалистов, доказавших свой навык на практике;
  • практические инструменты и ресурсы для быстрого старта: как перейти от теории к первым реальным находкам и вознаграждениям.

Экспертиза VK, одного из ключевых игроков российского Bug Bounty, делает этот доклад обязательным к посещению для студентов и junior-специалистов, заинтересованных в построении карьеры в ИБ. Акцент будет сделан не на сухую теорию, а на прикладные советы и пошаговый план действий для новичков.

Напомним, студенческий день форума GIS DAYS 2025 состоится адресу: Санкт-Петербург, Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40б. Участие в студенческом GIS DAYS — это возможность получить ценные знания из первых уст и сделать уверенный шаг к построению успешной карьеры в одной из самых перспективных отраслей. Подробная программа и регистрация: https://gisdays.ru/std/

*Global Information Security Days — дни глобальной информационной безопасности.

