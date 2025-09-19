Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Импортонезависимость
|

ПАК Kaspersky NGFW зарегистрирован в реестре Минцифры России

Kaspersky NGFW включен в реестр российских программно-аппаратных комплексов (ПАК) Минцифры России. В него вошли все четыре аппаратные модели — Kaspersky NGFW KX-100, Kaspersky NGFW KX-400, Kaspersky NGFW KX-1000 и Kaspersky NGFW KX-3500. Номер реестровой записи — №29350 от 20 августа 2025 г. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

Линейка KX (Kaspersky Extension) — семейство сетевых платформ российского производства, разработанных специально для решения Kaspersky NGFW. Модельный ряд KX-Series представлен как аппаратными платформами, так и виртуальными исполнениями vKX. Продукты предназначены для предприятий разного размера — от небольших офисов до корпораций. ПАК обеспечивают высокий уровень производительности — до 180 Гб/с в режиме L4 firewall с включённым контролем приложений, надёжную защиту от киберугроз и масштабируемость для различных сценариев.

«При создании межсетевого экрана нового поколения мы много работали с вендорами и тщательно тестировали аппаратные платформы, чтобы они соответствовали критериям, которые важны для заказчиков. Внесение Kaspersky NGFW в перечень ПАК Минцифры России — ещё один важный и последовательный этап в развитии продукта. Регистрация подтверждает, что аппаратные платформы полностью соответствуют требованиям регулятора, имеют отечественное происхождение и не зависят от зарубежного ПО и оборудования», — сказала Анна Кулашова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

Kaspersky NGFW — межсетевой экран нового поколения для защиты организаций от киберугроз. Он предназначен для средних и крупных предприятий (1000 и более устройств) с сетевой инфраструктурой любой сложности и нагруженности, в том числе подпадающих под регуляторную политику в области информационной безопасности. Решение актуально для организаций из государственного и финансового секторов, розничной торговли, здравоохранения, транспорта, образования, телекома. Kaspersky NGFW уже включён в реестр российского программного обеспечения и ПАК Минцифры России, а также проходит сертификацию ФСТЭК и регистрацию в реестре ПАК Минпромторга.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Обнаружен главный виновник огромных утечек в российских компаниях. Он многолик и чертовски опасен

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке

Брешь в ПО мешает тысячам электромобилей любимой россиянами Xiaomi следить за дорогой

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

Хакеры резко помолодели. За массовыми атаками на российские школы стоят их же ученики

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще