Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности
|

QApp и «С-Терра» создали первый в России квантово-устойчивый TLS-шлюз

Компании QApp и «С-Терра» завершили совместный проект по разработке первого отечественного квантово-устойчивого TLS-шлюза — решения, способного защитить сетевой трафик государства и бизнеса от атак с применением как классических, так и квантовых компьютеров. Об этом CNews сообщили представители «Российского квантового центра».

Новое решение для кибербезопасности

Разработанный продукт представляет собой интеграцию программных решений PQС GATE и PQС SDK разработки QApp в программно-аппаратный комплекс TLS-Шлюз компании «С-Терра». Решение предоставляет защиту веб-порталов и корпоративных приложений, основанную на криптографических алгоритмах нового поколения, устойчивых к атакам с применением как традиционных, так и квантовых компьютеров.

«С каждым годом мы все ближе к риску реализации эффективных квантовых атак. Данный проект демонстрирует готовность российских технологических компаний к вызовам ближайшего будущего», — отметил генеральный директор компании QApp Антон Гугля.

Техническая архитектура решения

Квантово-устойчивый TLS-шлюз включает в себя три ключевых компонента:

– TLS-Шлюз — программно-аппаратный комплекс, предназначенный для защиты доступа к ресурсам корпоративной сети. Обеспечивающий организацию соединения на базе протокола TLS и защиту сетей любого масштаба.

– PQС GATE — клиент-серверное ПО для создания зашифрованных TCP-туннелей с применением постквантовой криптографии.

– PQС SDK — библиотека постквантовых алгоритмов отечественной реализации и инструменты, упрощающие их интеграцию в конечные решения бизнес-клиентов.

Решение позволяет организовать квантово-устойчивый TLS-туннель — соединение, использующее версию TLS с постквантовыми алгоритмами.

Испытания и внедрение

В рамках проекта были проведены комплексные испытания интегрированного решения в ограниченном периметре информационных систем. Функциональная приемка подтвердила соответствие продукта всем заявленным требованиям информационной безопасности.

«Интеграция постквантовых алгоритмов в наш TLS-шлюз значительно повышает уровень защиты корпоративных данных наших клиентов от будущих квантовых угроз», — сказал генеральный директор компании «С-Терра СиЭсПи» Михаил Иванов.

Перспективы развития

Успешные испытания пилотного проекта открывают дорогу для массового внедрения протестированной технологии. Как только будут утверждены необходимые государственные стандарты, такие защищенные шлюзы смогут повсеместно использоваться для защиты интернет-банкинга, государственных порталов и корпоративных сетей. Компании QApp и «С-Терра» планируют и дальше развивать сотрудничество в этом направлении.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Хакеры резко помолодели. За массовыми атаками на российские школы стоят их же ученики

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке

И так сойдет. Российские компании массово «забывают» проверить свои ИТ-продукты на безопасность, пока в стране утекают данные о гражданах

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

Крупный российский ИТ-холдинг вместо ЗиЛа разместится в космическом центре

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще