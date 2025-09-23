ГК InfoWatch анонсирует новые возможности Центра расследований

ГК InfoWatch представила масштабное обновление Центра расследований — единая консоль решений InfoWatch получит спектр новых возможностей на базе ИИ-инструментария и продвинутой аналитики. Об этом CNews сообщили представители InfoWatch.

Новая версия Центра расследований, которая станет доступна в следующем году, дополнится комплексом ИИ-сервисов для помощи ИБ-специалистам и обновленным интерфейсом с возможностью гибкой настройки дашбордов и выводом аналитики.

Центр расследований получит полный функционал «Младшего аналитика». Это ИИ-помощник для мониторинга трафика и анализа инцидентов, которому можно задавать вопросы в свободной форме. «Младший аналитик» обрабатывает данные из DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и других решений для защиты данных InfoWatch, а затем предоставляет текстовый ответ или визуализацию данных на виджетах, тем самым существенно облегчая порог входа в DLP-систему, ее эксплуатацию и доступ ко всем расширенным возможностям.

Новый интеллектуальный модуль — «Младший аналитик: Картина дня сотрудника» — также войдет в состав решения InfoWatch Activity Monitor в Центре расследований. Это уникальная функция, основанная на новых методологических подходах и технологиях мультимодального генеративного ИИ. Используя данные из InfoWatch Activity Monitor, модуль автоматически создает структурированный и логический отчет о действиях человека за рабочим компьютером в течение дня. Он не просто собирает и структурирует данные, а строит наглядную «картину дня» работника и выявляет факты, труднодоступные при ручном анализе данных.

Дополнительные функциональные возможности также получат аналитические модули InfoWatch Vision и Prediction. Обновленный Vision позволяет визуализировать маршруты движения файлов в компании, исследуя весь «жизненный цикл» документа. Модуль по выявлению рисков Prediction работает на опережение — он способен выявить потенциально возможные ИБ-инциденты и риски. В новой версии появится тонкая настройка под специфику заказчика — управление составом и принципами работы групп риска.

Продолжает развиваться технология аудиотранскрибации — живая и записанная речь распознается в текст, в котором подсвечиваются заданные ключевые слова. Точно определяется тональность и эмоции говорящего, а также формируется аннотация расшифровки и определение ключевых тем и собеседников.

«При разработке следующего поколения Центра расследований мы объединили накопленный опыт и пожелания заказчиков, а также экспертный взгляд на будущее сферы информационной безопасности в России. Новые технологии на базе ИИ и машинного обучения в Центре расследований многократно повышают эффективность работы всей линейки продуктов InfoWatch по защите данных. Новый функционал стал ответом на нарастающие киберугрозы, в том числе гибридные, а также на ограниченный кадровый ресурс ИБ-специалистов. Обновленный Центр расследований станет доступен всем заказчикам в начале следующего года», — сказал руководитель направления «Центр расследований» ГК InfoWatch Сергей Кузьмин.