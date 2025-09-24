Интеграция
«Лаборатория Касперского» и «Сбер» применят мультиагентную ИИ-функциональность для автоматического поиска и управления уязвимостями

«Лаборатория Касперского» планирует выйти на рынок решений по управлению уязвимостями (Vulnerability Management) в 2026 г. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

Новый продукт, усиленный передовыми технологиями искусственного интеллекта, поможет организациям своевременно выявлять и устранять уязвимости и ошибки конфигурации в ИТ-инфраструктуре.

Планируется, что ИИ-функциональность решения дополнит мультиагентная GenAI-система «Сбера» для автоматизации проверки защищённости инфраструктуры. Проект реализуется в рамках технологического партнёрства «Лаборатории Касперского» и «Сбера», направленного на создание ИИ-решений для повышения уровня кибербезопасности страны, бизнеса и россиян.

«Уязвимости в программном обеспечении — один из самых распространённых векторов проникновения в ИТ-инфраструктуру. Автоматизированные решения на базе искусственного интеллекта помогают организациям выявлять, оценивать и устранять слабые места в системах до того, как они будут использованы злоумышленниками. Новый совместный проект со «Сбером» позволит выработать лучшие практики использования передовых ИИ-технологий, таких как мультиагентные системы, для управления уязвимостями. Наше сотрудничество — яркий пример того, как лидеры рынка объединяют усилия и выстраивают долгосрочные партнёрские отношения, чтобы предлагать надёжные и эффективные защитные решения», — сказал Антон Иванов, технический директор «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» уже около 20 лет использует в своих решениях технологии машинного обучения и искусственного интеллекта, чтобы выявлять и предотвращать киберугрозы. Ежедневно продукты компании обнаруживают в среднем 467 тысяч новых образцов вредоносных файлов, и 99% из них — автоматически. «Лаборатория Касперского» использует свой опыт в области ИИ для совершенствования продуктов: от обнаружения киберугроз и приоритизации событий безопасности до анализа с помощью GenAI (генеративного ИИ).

