Linux под защитой: F6 представила EDR 3.0 с поддержкой отечественных ОС

Компания F6, российский разработчик решений в области кибербезопасности, объявляет о запуске новой версии EDR-агента (Endpoint Detection and Response) с поддержкой российских операционных систем семейства Linux. Обновление EDR-агента, входящего в состав флагманского решения F6 Managed XDR, стало логичным ответом на растущие киберугрозы и переход компаний и организаций на российские ОС. Об этом CNews сообщили представители F6.

Решение EDR 3.0 с поддержкой российских операционных систем семейства Linux, включая Astra Linux, «Ред ОС» и РОСА можно использовать как самостоятельный модуль для защиты конечных устройств или как часть платформы F6 Managed XDR. Встроенные механизмы EDR позволяют в реальном времени обнаруживать сложные киберугрозы на персональных компьютерах и серверах, изолировать зараженные устройства, нейтрализовать вредоносную активность и собирать криминалистические данные для последующего анализа. Решение предлагает глубокий сбор телеметрии без потери производительности и единый интерфейс для управления агентами вне зависимости от операционной системы.

Среди ключевых особенностей F6 EDR 3.0 эксперты F6 отмечают единый локальный интерфейс для взаимодействия с агентом на всех ОС. Собственный protector-модуль не дает удалить агент даже с высокими привилегиями, а расширенный сбор телеметрии позволяет выявить скрытые угрозы без влияния на производительность. F6 EDR поддерживает использование прокси-сервера для передачи телеметрии. Кроссплатформенная архитектура ускоряет разработку и внедрение новых функций на разные операционные системы.

«Все больше компаний переходит на российские операционные системы. Злоумышленники учитывают эту тенденцию и адаптируют свои инструменты под Linux-системы, в том числе под отечественные ОС — атаки становятся все более избирательными и целевыми, — отметил Дмитрий Черников, бизнес-руководитель департамента детектирования и предотвращения угроз (MXDR) компании F6. — Сейчас особенно важна адаптация средств защиты к новым условиям, поэтому команда F6 разработала EDR-агент, который может легко работать с отечественными ОС. Он обеспечивает проактивный подход: мониторинг активности на хостах, автоматическое реагирование по сценариям и централизованное управление устройствами вне зависимости от операционной системы. С выходом версии 3.0 компания F6 закладывает архитектурную основу для будущих обновлений — гибкую и быструю платформу, в рамках которой клиенты смогут получать улучшения и новые функции еще быстрее. Так, ближайшее время планируется выход нового EDR-агента для Windows и macOS».

Флагманское решение F6 Managed XDR, частью которого является модуль EDR, противостоит программам-шифровальщикам, троянам, шпионам, бэкдорам, вредоносным скриптам и скрытым каналам передачи данных как внутри, так и за пределами защищенного периметра. Managed XDR обнаруживает и нейтрализует целевые атаки, изолирует зараженные хосты, блокирует спам, фишинг, вредоносные письма, освобождая ИБ-команду от рутины благодаря использованию передовых технологий машинного обучения и данных из системы киберразведки F6 Threat Intelligence.

