Staffcop и Secret Cloud расширяют возможности расследования инцидентов в облаке

Secret Cloud и Staffcop (входит в экосистему «Контур») объединили возможности своих решений, чтобы дать компаниям полный контроль над файлами, загружаемыми в корпоративное облако. Теперь специалисты по информационной безопасности видят не только факт передачи документа, но и могут мгновенно получить его копию для анализа прямо из интерфейса Staffcop. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Самое важное в совместимости — ликвидация «слепой зоны». Staffcop теперь видит, что уходит в защищенное облако, а специалист по безопасности получает в одном интерфейсе и контекст события, и сам файл. Это превращает два решения в единый цикл защиты информации — от хранения до расследования.

Интеграция реализована через API и работает в режиме «Мониторинг». Каждый файл, загруженный сотрудником в хранилище Secret Cloud, автоматически фиксируется агентом Staffcop. Система показывает, кто именно отправил документ, когда это произошло и с какого устройства. Ключевая особенность — возможность скачать сам файл для проверки в один клик, не обращаясь к хранилищу.

Совместимость решений особенно полезна компаниям из отраслей со строгим регулированием: финансовым организациям, государственному сектору и медицине; бизнесам с высокой долей интеллектуальной собственности — разработке ПО, машиностроению, проектным и научно-исследовательским организациям, а также среднему и крупному бизнесу, который внедряет или уже использует корпоративные файловые хранилища и хочет снизить риски инсайдерских инцидентов и нарушения требований комплаенса.

Леонид Варламов, заместитель генерального директора по развитию собственных продуктов Secret Technologies: «Мы видим растущий спрос на защищенные корпоративные on-prem-решения для обмена и хранения данных, особенно в отраслях с высоким уровнем регулирования. Интеграция со Staffcop обеспечивает нашим клиентам возможность использовать такие системы без риска утраты контроля над информацией. Для бизнеса это означает, что современные технологии и строгие требования безопасности больше не противоречат друг другу, а работают в связке».

Staffcop Enterprise — система расследования инцидентов внутренней информационной безопасности, контроля действий сотрудников и защиты от инсайдерских угроз. Secret Cloud Enterprise — российское корпоративное файловое хранилище с повышенным уровнем защиты данных. Их совместное использование помогает компаниям закрывать критически важные задачи: контроль перемещения данных в облако, оперативное расследование внутренних инцидентов и снижение рисков при внедрении облачных технологий.

Даниил Бориславский, директор по продукту Staffcop (входит в экосистему для бизнеса «Контур»): «Совместимость с Secret Cloud закрывает одну из самых острых проблем в информационной безопасности — контроль данных при работе с корпоративными облаками. Теперь специалисты по ИБ получают полный контекст событий и сам файл в одном интерфейсе, что существенно ускоряет расследование и делает работу службы безопасности прозрачнее».

Интеграция уже внедрена у одного из действующих заказчиков и доказала свою эффективность в предотвращении утечек. В планах компаний — расширение взаимодействия и переход к двустороннему режиму: категорирование загружаемых объектов и организация мандатного доступа.