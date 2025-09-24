Интеграция
UDV Group и «Киберпротект» подтвердили совместимость решений для киберзащиты АСУ ТП и резервного копирования данных

Компании UDV Group и «Киберпротект» завершили совместные лабораторные тесты, подтвердившие технологическую совместимость решения для резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» 17.2 с системой зонтичного мониторинга UDV ITM и UDV DATAPK Industrial Kit — комплексной системой киберзащиты АСУ ТП с полной видимостью атак, угроз и выполнением требований законодательства. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

В ходе испытаний были отработаны сценарии создания резервных копий данных с помощью агентов «Кибер Бэкап» напрямую из систем UDV DATAPK Industrial Kit и UDV ITM, а также их последующее восстановление из резервных копий. Тесты подтвердили, что процессы резервного копирования и восстановления данных проходят штатно и без сбоев.

Интеграция решений UDV Group и «Киберпротекта» позволяет предприятиям достигать высокого уровня защиты информации на промышленных объектах, обеспечивает непрерывность производственных процессов и минимизирует риски потери данных и простоев. Совместное использование технологий мониторинга киберугроз и резервного копирования обеспечивает комплексную защиту критически важных ИТ-систем при оптимальном расходовании бюджета на защиту ключевых активов крупного и среднего бизнеса.

«Технологическое партнерство с «Киберпротектом» позволяет минимизировать время восстановления работоспособности наших сертифицированных ФСТЭК России решений после катастрофичных ситуаций, а также гарантировать непрерывное отслеживание состояния защищенности технологического сегмента от кибератак, а корпоративного сегмента – от отказов оборудования, ПО и других ИТ-сервисов. Эффективное выявление киберугроз АСУ ТП и ИТ-мониторинг, в сочетании с резервным копированием и восстановлением, дает предприятиям уверенность в безопасности и бесперебойности технологических и бизнес-процессов», — отметил Федор Маслов, менеджер продукта UDV DATAPK Industrial Kit.

«Совместное использование нашей флагманской системы резервного копирования «Кибер Бэкап» с решениями UDV Group усилит киберустойчивость промышленных предприятий, что особенно важно в наше время, когда количество угроз с каждым днем возрастает, а защита АСУ ТП становится критически важной задачей», — сказал Андрей Крючков, директор направления по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».

