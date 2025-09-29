Компания «Нейроинформ» выявила рост спроса на услуги по проведению экспресс-аудита информационной безопасности

Компания «Нейроинформ», специализирующаяся на анализе и оценке киберрисков, зафиксировала стремительный рост спроса на услуги по проведению экспресс-аудита информационной безопасности в России. За период с 1 по 25 сентября 2025 г. количество запросов по данной услуге, полученных «Нейроинформ», выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшую активность проявляют финансовые организации, на их долю приходится 38% от общего числа запросов. Обращения от логистических компаний составляют 26%, а запросы от ритейлеров занимают 19%. Также в проведении экспресс-аудита заинтересованы телеком-компании, на их долю приходится 8% от общего числа запросов. Помимо этого, были зафиксированы запросы от производственных компаний – 5% и образовательных организаций – 3% от числа всех обращений. Запросы от остальных отраслей занимают только 1%.

По мнению экспертов «Нейроинформ», такой резкий рост спроса на экспресс-аудит связан с увеличением количества кибератак в России, а также с ужесточением требований регуляторов. Это стимулирует бизнес активнее инвестировать в защиту своих данных и инфраструктуры. Число инцидентов и уязвимостей продолжает расти, а методы злоумышленников усложняются. В настоящее время в топ-3 наиболее распространенных угроз в России входят социальная инженерия, DDoS-атаки и трояны. Средний бизнес все чаще становится мишенью подобных атак, сопоставимых по масштабу с угрозами для крупного бизнеса.

В последнее время все более востребованными становятся сервисы регулярного мониторинга уязвимостей ИТ-инфраструктуры. В сентябре этого года был выявлен значительный рост спроса на использование облачного сервиса «КиберМонитор» компании «Нейроинформ». Сервис позволяет автоматически сканировать внешний ИТ-периметр на наличие утечек данных, поддельных сайтов или способов проникнуть в корпоративные программы и сервисы, выдавая отчеты с рекомендациями по устранению. По данным «Нейроинформ», с 1 по 25 сентября число запросов на подключение сервиса «КиберМонитор» выросло на 62% по сравнению с периодом с 1 по 25 августа 2025 г. Многие компании предпочитают доверить подобные задачи автоматизированным решениям для усиления работы своих ИТ-специалистов. Такой подход особенно привлекателен для среднего бизнеса, которому не всегда по силам содержать собственное ИБ-подразделение.

«Количество киберугроз в России постоянно растет, поэтому многие компании стали чаще пользоваться услугами по анализу и оценке киберрисков, особенно услугами по проведению аудита информационной безопасности. Это позволяет организациям оценить текущее состояние защищенности информационных систем, а также определить возможные векторы атак и угрозы безопасности бизнеса. Мы считаем, что спрос на подобные услуги продолжит расти», – отметил Александр Дмитриев, генеральный директор компании «Нейроинформ».