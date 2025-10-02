ГК Softline защитила цифровые активы ТПУ с помощью решения F6

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, поставила Томскому политехническому университету Attack Surface Management (ASM) от вендора F6 (ранее F.A.C.C.T.). Решение повышает уровень кибербезопасности, автоматически выявляя уязвимости на внешнем цифровом периметре организации. Это защищает вуз от финансовых потерь и репутационного ущерба.

Решение ASM F6 позволяет управлять поверхностью атаки, то есть анализировать все возможные векторы, по которым злоумышленники могут проникать в инфраструктуру организации. Ключевыми преимуществами стали широкая экспертиза в области утечек данных и удобный интерфейс.

Благодаря внедрению ASM Томский политехнический университет получил прозрачную картину состояния инфраструктуры, что позволяет своевременно устанавливать обновления. Вуз автоматизировал процессы анализа и устранения уязвимостей, сократив трудозатраты сотрудников службы ИБ. Регулярное сканирование системы, мониторинг и эффективное управление внешней инфраструктурой минимизируют риски финансовых и репутационных потерь, связанных с кибератаками.

«Такая масштабная ИТ-инфраструктура, которую мы видим в вузе, сталкивается с повышенными рисками в сфере информационной безопасности. Множество серверов, внешних сервисов, страниц авторизации и веб-ресурсов — все эти точки соприкосновения с интернетом формируют широкую поверхность атаки. Представьте себе дом, у которого 3 двери — за ним легко следить. Инфраструктура университета — это дом с 30 дверьми. Бегать от одного входа к другому нет смысла: нужно как-то автоматизировать контроль безопасности. Этим мы и занимаемся, помогая защищать корпоративные данные заказчика», — сказал Александр Лебедев, руководитель направления «Борьба с целевыми кибератаками» ГК Softline.

«Выбор решения подтверждает востребованность наших продуктов и услуг. Команда Softline успешно и своевременно завершила проект по внедрению Attack Surface Management благодаря высокому уровню профессионализма сотрудников. Совместно с ИТ-партнером мы защищаем заказчиков от утечек, вредоносного ПО, хакерских атак и других угроз», — отметил Евгений Чунихин, бизнес-руководитель направления киберразведки F6.

«Внедрение ASM F6 обеспечило нам более прозрачное видение и внесло серьезный вклад в нашу защищенность. Благодаря Attack Surface Management мы своевременно обнаруживаем и закрываем уязвимости наших публичных ресурсов. Кроме того, система сообщает нам, какие пароли наших сотрудников и студентов попали в базы спама и фишинга», — сказала Инна Ларионова, директор центра информационных технологий ТПУ.