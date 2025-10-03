Подтверждена совместимость Bars.Up.Access Manager и «Ред ОС»

Компании «Барс Груп» и «Ред Софт» завершили совместные испытания и объявили о совместимости платформы управления доступом Bars.Up.Access Manager с операционной системой «Ред ОС 7.3».

Сертификация совместимости продуктов Bars.Up.Access Manager с операционной системой «Ред ОС 7.3». — важное звено в цепи замыкания отечественного технологического контура. Безопасная операционная система объединена с системой управления доступом, что позволяет заказчикам — особенно в государственном секторе — развернуть полностью российский, сертифицированный стек для критически важных задач.

Bars.Up.Access Manager компании «Барс Груп» — российское решение для централизованного управления доступом, идентификации, аутентификации и авторизации, которое обеспечивает безопасный вход в корпоративные информационные системы, двухфакторную аутентификацию, контроль сессий и соблюдение требований регуляторов.

«Ред ОС» — это российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций. Разработка «Ред ОС» ведется в защищенной инфраструктуре «Ред Софт». Все компоненты находятся в защищенном репозитории на территории России. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

«Партнерство двух крупных российских вендоров — это пример кооперации и важный вклад в укрепление российского ИТ-ландшафта, поддержку отечественных разработчиков и создание условий для дальнейшего роста отрасли», — отметил заместитель генерального директора «Барс Груп» Михаил Ким.

«Сертифицированное средство защиты информации Bars.Up.Access Manager становится еще более мощным инструментом в руках интеграторов и конечных заказчиков при работе в среде «Ред ОС». Наше сотрудничество укрепляет рынок и дает пользователям уверенность в работе связки отечественного ПО», — сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

Результаты совместимости позволяют внедрить отечественное средство контроля доступа и управления идентификаторами, сформировать защищенные и полностью российские программно-аппаратные комплексы, соответствующие требованиям регуляторов и расширить возможности по импортозамещению критической ИТ-инфраструктуры, используя проверенные и сертифицированные решения.

Подтверждение совместимости укрепляет рынок отечественного программного обеспечения и способствует созданию конкурентоспособных, безопасных и технологически суверенных ИТ-экосистем в России.