«Точка Банк» и «Лаборатория Касперского» создали интерактивный гид по угрозам для бизнеса в виде таблицы Сивцева

«Точка Банк» и «Лаборатория Касперского» создали интерактивный гид для предпринимателей по рискам в области кибербезопасности и законодательства. С его помощью можно проверить, насколько бизнес защищён от киберугроз и блокировок по 115-ФЗ.

В основе идеи — известная всем с детства таблица Сивцева для проверки зрения. Ключевой элемент — лупа, которую можно навести на разные буквы и узнать, какие риски скрываются за каждой из них и как себя защитить. Например, под буквой Б рассказывается о больших суммах при выплате наличными, под буквой И — иностранное ПО, а под буквой М — массовые переводы физлицам.

Гид будет полезен как начинающим, так и опытным предпринимателям, в первую очередь из строительной сферы, ретейла, грузоперевозок, а также в крупном и оптовом бизнесе.

Спецпроект «Вы чётко видите все риски?» от Точка Банка и «Лаборатории Касперского» поможет:

проверить бизнес-зрение. Насколько далеко вы видите в перспективе? Всё ли учли, чтобы избежать проблем?



увидеть скрытые угрозы бизнеса, которые могут быть неочевидны вам сегодня, но принесут много проблем уже завтра, если с ними не разобраться.

получить профессиональную оценку защищённости бизнеса. Эксперты из «Точка Банка» и «Лаборатории Касперского» по-человечески и без воды объясняют, что делать, а чего не делать, чтобы всё было в порядке и с 115-ФЗ, и с безопасностью данных.

«Микро- и малому бизнесу сложно разобраться в законодательных тонкостях, в частности со 115-ФЗ, работой с физлицами и самозанятыми, и понять, как это может сказаться на их деятельности Это приводит к случайным ошибкам или недооценке последствий, которые могут критически повлиять на судьбу бизнеса (штрафы, блокировки и, как следствие, остановка деятельности). При этом предприниматели готовы прислушиваться к советам — отказываться от работы с сомнительными контрагентами, переходить на легальные схемы работы с сотрудниками и вывода прибыли. И в этой реальности банкам важно уметь работать с предпринимателями на шаг раньше — обучать своих клиентов, указывать на риски и подсказывать, как их избежать. Для этого важно хорошо понимать своих клиентов и их бизнес, а также уметь делать технологичные решения для обучения и помощи предпринимателям», — сказала Мария Гуреева, Product Owner сервиса «Риски Бизнеса» от «Точка Банка».

«Малый и средний бизнес не всегда уделяет достаточно внимания кибербезопасности, полагая, что злоумышленников интересуют только крупные предприятия. Это заблуждение — с атаками могут столкнуться любые организации, вне зависимости от их масштаба и отрасли. Кроме того, небольшие предприятия могут подпадать под требования законодательства в области информационной безопасности, если они обрабатывают персональные данные или относятся к объектам критической инфраструктуры, например в сфере финансов или производства. Игнорирование киберрисков грозит не только штрафами и последствиями со стороны регуляторов, но и прямым финансовым ущербом, вплоть до потери бизнеса. Атаки с использованием шифровальщиков, а также преднамеренный вывод денежных средств со счетов приводят к закрытию многих компаний из микро-, малого и среднего бизнеса — причём за достаточно короткий срок после киберинцидентов. Поэтому важно обучать персонал цифровой грамотности, рассказывать о фишинге и других методах социальной инженерии, разработать план реагирования на киберугрозы, регулярно делать резервное копирование данных, пользоваться только лицензионным ПО, а также установить надёжное защитное решение, которое регулярно обновляется и защищает от актуальных угроз», — сказал Алексей Киселёв, руководитель отдела по работе с клиентами из среднего и малого бизнеса в «Лаборатории Касперского».