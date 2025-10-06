На портале BI.Zone Threat Intelligence появились раздел «Аналитика» и ИИ-ассистент

На портале BI.Zone Threat Intelligence появились раздел «Аналитика» и ИИ-ассистент. Аналитический дашборд позволит визуализировать данные об актуальном ландшафте киберугроз, а ИИ-ассистент представит детализированную информацию о методах и инструментах атакующих. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

В новом разделе портала киберразведки BI.Zone Threat Intelligence пользователи смогут работать с интерактивной аналитикой. На дашборде будет представлена информация о наиболее атакуемых странах, распространенных вредоносных программах, популярных методах и инструментах, которые используют злоумышленники. Также можно выбрать интересующие отрасли и увидеть, какие кластеры атакуют их наиболее интенсивно.

Кроме того, все представленные на портале кибергруппировки можно отфильтровать в зависимости от цели, с которой они совершают атаки: финансовая мотивация, шпионаж или хактивизм. Пользователь также может получит информацию о самых активных атакующих в каждой из этих категорий.

Вывести на дашборд интересующие срезы данных можно за несколько секунд с помощью доступных фильтров. Дополнительно в интерфейс была добавлена кнопка «Персонализировать»: с ее помощью пользователь может одним нажатием получить данные, актуальные именно для отрасли, в которой специализируется его организация.

Помимо новых аналитических инструментов, на портал BI.Zone Threat Intelligence интегрирован ИИ-ассистентBI.Zone Cubi. С его помощью пользователи смогут получать объяснения тактик, техник и конкретных процедур, используемых злоумышленниками. Также BI.Zone Cubi поможет сформировать детальное описание инструментов, которые киберпреступники применяют в реальных атаках. Использование ИИ-ассистента поможет автоматизировать рутинные процессы и высвободить ресурсы специалистов для более приоритетных задач.

Олег Скулкин, руководитель BI.Zone Threat Intelligence: «Искусственный интеллект помогает обрабатывать постоянно растущие объемы данных, ускоряет анализ информации и автоматизирует рутинные действия. С помощью BI.Zone Cubi мы надеемся сделать работу с киберразведданными проще и эффективнее для всех пользователей портала — от аналитиков киберразведки до CISO и лиц, принимающих ключевые для компаний решения».

BI.Zone Cubi также использует уникальные данные с портала BI.Zone Threat Intelligence в рамках других сервисов и продуктов BI.Zone. Так, с помощью этих данных ИИ‑ассистент помогает сформировать саммари с рекомендациями по алерту, проанализировать и объяснить командные строки для пользователей BI.Zone SOAR.