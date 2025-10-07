Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

Bi.Zone GRC: новый модуль Process Management автоматизирует операционные процессы кибербезопасности

Модуль повышает прозрачность всех процессов управления и тем самым упрощает ведение задач в организациях, в том числе в холдингах. Ключевая задача модуля Process Management — облегчить управление кибербезопасностью: от коммуникации внутри команд до контроля метрик эффективности. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Модуль объединяет основные операционные функции в едином пространстве. Это позволяет организациям стандартизировать процессы кибербезопасности, повысить качество исполнения задач и снизить риски, вызванные человеческим фактором.

Ключевые возможности модуля Process Management

– Новости и чаты. Сотрудники в одной компании или организациях внутри холдинга могут оперативно общаться в корпоративных чатах и с помощью рассылок.

Управление задачами. Блок для автоматизированной постановки и контроля задач помогает использовать ресурсы команд кибербезопасности. Он представлен в виде интерфейса, который наглядно отображает проекты, их статус, а также активные задачи и ключевые метрики.

– События и мероприятия. Общий календарь для планирования и контроля процессов помогает вовремя выполнять критически важные действия. В результате снижается риск регуляторных нарушений и вытекающих финансовых или репутационных потерь.

– Библиотека. Единый центр хранения документации обеспечивает сотрудникам быстрый доступ к актуальным версиям регламентов, политик и отчетов. Теперь головная компания может направлять документы в дочерние структуры и организовывать цикл согласования. Это ускоряет аудит и повышает слаженность процессов на уровне всей организации.

– Опросы. Онлайн-опросы внутри компании и среди подрядчиков помогают заранее выявлять зоны риска. Информация объединяется с данными из других блоков, что позволяет быстрее реагировать и принимать соответствующие решения.

– Метрики. Визуализация KPI в режиме реального времени делает процессы кибербезопасности прозрачными для руководства и упрощает контроль над исполнением задач.

– ИИ-помощник Bi.Zone Cubi. ИИ-ассистент повышает эффективность работы команд кибербезопасности за счет автоматизации рутинных процессов. Он помогает специалистам анализировать регуляторные требования, оптимизирует подготовку документации и формирует рекомендации по снижению рисков.

Андрей Быков, руководитель Bi.Zone GRC: «Сегодня управление операционной деятельностью в сфере кибербезопасности становится все более сложной задачей из-за большого числа внутренних процессов. Новый модуль Process Management позволяет компаниям взять их под полный контроль. Он обеспечивает прозрачность для руководства, ускоряет выполнение задач и помогает снизить риски несоответствий и инцидентов. Мы создали инструмент, который делает работу специалистов проще и эффективнее».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Десятки тысяч серверов по всему миру под угрозой взлома из-за крайне опасной «дыры» в сверхпопулярной СУБД, которую не закрывают уже 13 лет

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

У россиян отберут банковские карты, исключительно ради безопасности. Кто под ударом

Хакеры взламывают сервера Microsoft для кражи данных. Под ударом пользователи Android и iPhone

Доказано: руководители компаний знают о «дырах» в ИТ-системах. Они заставляют безопасников о них молчать

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще