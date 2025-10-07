Servicepipe запускает панель управления для операторов связи: DDoS-защита с личным кабинетом для конечных клиентов

Интеграция
Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика представила новое решение для операторов связи — панель управления, которая позволяет на базе продуктов DosGate и FlowCollector предоставлять сервис DDoS-защиты конечным клиентам. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Решение объединяет административную панель для оператора и личный кабинет клиента. В админской части оператор управляет учетными записями и ресурсами, а в клиентском кабинете пользователи получают доступ к статистике по трафику и могут самостоятельно настраивать уведомления о выявленных аномалиях.

Таким образом, Servicepipe дает возможность операторам запустить услугу защиты для своих клиентов без дополнительных инвестиций в разработку. Используя уже установленный DosGate и FlowCollector, они могут монетизировать инфраструктуру и предлагать своим клиентам защиту в виде сервиса. Панель поддерживает white-label формат: ее можно брендировать под корпоративный стиль оператора, включая логотип, домен и фирменные цвета. Интерфейс админпанели позволяет вести учет всех клиентов в едином окне. При этом управление защитой полностью остается в руках оператора, а клиент работает только с понятным интерфейсом для мониторинга.

«Плюсы нового сервиса как для самих операторов, так и их клиентов очевидны. Личный кабинет дает возможность телеком-операторам превратить собственную инфраструктуру в полноценный сервис для своих клиентов, давая новые возможности для монетизации. Клиенты же операторов получают не только уверенность в защищенности своих ресурсов, но и полную картину по атакам», — отметил руководитель направления по защите веб-приложений Servicepipe Сергей Андриенко.

