ГК Softline и Securitm объявили о стратегическом партнерстве в области информационной безопасности

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, заключила партнерское соглашение с компанией Securitm, разработчиком инновационной системы для управления процессами информационной безопасности бизнеса. В рамках сотрудничества ГК Softline расширит портфель услуг в области информационной безопасности, предлагая клиентам комплексное решение от Securitm, которое объединяет в одном продукте аналитику, процессы и контроль. Партнерство соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Теперь заказчики смогут реализовать комплексный подход к безопасности: все процессы управления ИБ будут централизованы в единой системе, которая легко интегрируется в ИТ-инфраструктуру компании. Система Securitm может быть развернута как в формате SaaS, так и локально, что позволяет учитывать особенности и политику безопасности конкретной организации. Централизация процессов поможет снизить затраты на администрирование и сделает контроль прозрачным, а сопровождение со стороны ГК Softline обеспечит быстрое и грамотное внедрение решений.

Для ГК Softline партнерство позволит расширить линейку предлагаемых решений и усилить экспертизу в сегменте информационной безопасности. Для Securitm — это шаг к масштабированию системы и доступ к широкому пулу корпоративных клиентов.

«Партнерство с ГК Softline — важный шаг для нашей компании. Мы создаем продукт, который помогает бизнесу решать реальные задачи в сфере информационной безопасности на практике, а не ограничиваться формальным соответствием стандартам. Благодаря сотрудничеству с ГК Softline мы сможем донести самые современные инструменты Securitm до большего числа компаний и предложить им решения, которые сделают управление безопасностью простым, прозрачным и эффективным процессом», — сказал Николай Казанцев, генеральный директор Securitm.

«Мы видим растущий спрос со стороны клиентов на комплексные и технологичные решения в области информационной безопасности. Партнерство с Securitm позволит усилить наше предложение в этом ключевом сегменте и предложить рынку готовый продукт, который централизует и значительно упрощает управление ИБ-процессами. Уверен, что впереди у нас — множество интересных проектов», — сказал Артем Невмируха, директор управления информационной безопасности ГК Softline.