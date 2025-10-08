Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
В веб-консоли «СёрчИнформ КИБ» реализован поиск по архиву FileAuditor

Веб-консоль DLP «СёрчИнформ КИБ» теперь поддерживает контентный поиск по данным DCAP-системы FileAuditor. Это объединяет преимущества двух подходов: контроль данных «в движении» с помощью DLP и поиск файлов «в покое». ИБ-специалисты могут находить документы с метками FileAuditor в инфраструктуре компании, работая с системой с любого устройства через браузер.

Функционал реализован в веб-консоли КИБ на вкладке «Поиск». DLP ищет документы с метками «СёрчИнформ FileAuditor», которые DCAP-система сохранила в архив в качестве теневой копии. Доступны различные типы запросов и фильтры. ИБ-специалист сможет быстро найти нужный контент в файлах, даже если они никуда не передаются. Это удобно, потому что DCAP предварительно «сортирует» документы по тематическим категориям: DLP сразу сфокусируется на поиске среди критичных для компании документов.

«Интеграция продуктов дает возможность проводить расследования через веб-консоль комплексно. Например, если сотрудник в переписке упоминает о передаче конфиденциального файла, специалист может мгновенно проверить его наличие в корпоративных хранилищах, просмотреть содержимое и оценить риски утечки — работая там, где ему удобно: на любом устройстве, без привязки к операционной системе», — сказал заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СёрчИнформ» Алексей Парфентьев.

Ранее в рамках интеграции платформ стала доступна функция обнаружения документов с метками FileAuditor при их передаче по каналам связи: в мессенджерах, почте, на флешках, при печати, загрузке в веб или облака. Текущее обновление дополняет этот функционал возможностью поиска по архивным данным. Решение особенно актуально для компаний со смешанной ИТ-инфраструктурой, где требуется единый и доступный с любого устройства инструмент для контроля данных.

