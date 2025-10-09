Чаще всего новосибирцы встречают дипфейки в мессенджерах

«МТС Линк», платформа для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы, провела исследование осведомленности новосибирцев о возможностях технологии DeepFake, а также о видах угроз, связанных с ней. Четверть опрошенных сталкивались с дипфейком, причем половина из них отмечает, что технологию применяли мошенники. Об этом CNews сообщили представители МТС.

92% опрошенных новосибирцев говорят, что во всех (31%) или в некоторых случаях (61%) им удавалось распознать дипфейк.

В основном аудитория взаимодействовала с дипфейками в виде развлекательного контента в интернете (69%) или рекламе (27%), но есть и те, кто сталкивался с разными видами социальной инженерии. Мошенники имитируют друзей и родственников в 19% случаев, столько же инцидентов, когда злоумышленники выдают себя за руководителей и коллег респондентов. При этом чаще всего с попытками кражи данных с использованием образа коллег сталкиваются представители среднего бизнеса (26%). В малом и крупном бизнесе такие атаки встречаются немного реже (20% и 18% респондентов соответственно), в микробизнесе — не встречаются вообще.

Чаще всего мошенники, использовавшие дипфейки для имитации коллег и руководителей респондентов, связывались с ними в общедоступных мессенджерах. На втором месте — социальные сети.

«Мошенники активно используют передовые инструменты для генерации реалистичных видео и аудиозаписей. В условиях, когда дипфейк становится все сложнее распознать, ключевую роль играет цифровая грамотность сотрудников. Последствия взлома с подменой личности топ-менеджера могут быть катастрофическими — от прямых финансовых потерь до долгосрочного ущерба для имиджа компании. Простым, но действенным способом защиты будет использование отдельных платформ для работы и личного общения. Если все рабочие звонки проходят в защищенной корпоративной среде, то неожиданный звонок в личном мессенджере будет воспринят с должной осторожностью. К тому же сейчас корпоративные ВКС-системы, в том числе наш «МТС Линк», активно встраивают специальные антифрод-решения», — отметил директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.