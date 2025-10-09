Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Безопасность
Kaspersky Who Calls: в III квартале 2025 г. 61% пользователей столкнулись с телефонным мошенничеством

По данным Kaspersky Who Calls, в 2025 г. доля российских пользователей, которые столкнулись со звонками с подозрением на мошенничество с неизвестных номеров в III квартале 2025 г., выросла почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила порядка 61%. Об CNews этом сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Данные получены с помощью анонимизированной статистики приложения Kaspersky Who Calls за июль-сентябрь 2024 и 2025 гг.

Эксперты обращают внимание: в 2025 г. активны сценарии, в которых злоумышленники убеждают жертву самостоятельно им позвонить. Речь идет о многоступенчатых схемах, сочетающих рассылку фальшивых сообщений в мессенджерах или почте, а также поддельные страницы с пугающими уведомлениями о попытке входа в важный сервис. Чтобы защитить аккаунт, пользователя просят связаться со службой поддержки — по указанному мошенниками номеру. Во время звонка человека убеждают назвать одноразовый код. Далее атакующие в попытке выманить деньги пользователя зачастую используют уже известные, «классические» приемы и легенды.

«Схемы телефонного мошенничества становятся все более разнообразными. Причем все чаще после того, как злоумышленники связались с жертвой по телефону или в мессенджере, они присылают вредоносное ПО под видом легитимных программ. В последнее время среди основных легенд: подозрительный вход в информационный сервис, звонок по вопросу ЖКХ (замена домофонов, проверка счетчиков) или с просьбой подписать какой-либо важный документ, а также якобы сообщения от курьеров по вопросу доставки. Бывают и сезонные всплески, например в конце лета-начале осени люди получали сообщения о доставке цветов или якобы с информацией о поступлении в вузы, — сказал Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского». — Пользователям важно сохранять бдительность и установить защитные решения, уведомляющие об опасных звонках. Не стоит самостоятельно перезванивать по номерам из сомнительных сообщений или рассылок».

Чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества: не передавайте никому конфиденциальные данные: пароли и логины от учетных записей в сервисах, коды из SMS и push-уведомлений; при малейших сомнениях завершайте телефонный разговор; не перезванивайте на номер, с которого поступил подозрительный звонок;

установите определитель номеров: он предупредит, если вам звонят с номера, на который поступали жалобы на спам или мошенничество.

