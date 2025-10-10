Подтверждена совместимость платформы ROSA Virtualization 3.1 и устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0

Компания «Актив» и АО «НТЦ ИТ РОСА» завершили тестирование и подписали сертификат совместимости, подтвердив успешную работу интеллектуальных ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0 с платформой виртуализации ROSA Virtualization 3.1. USB-токены и смарт-карты «Рутокен» работают в виртуальной среде «из коробки», без дополнительных установок и сложных настроек. Устройства используются в качестве аппаратных аутентификаторов и как средства защищенного хранения ключей и формирования электронной подписи. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

ROSA Virtualization 3.1 — комплексная программная платформа для создания, управления и мониторинга виртуальной инфраструктуры. Решение включает средства работы с виртуальными машинами, сетями, хранилищами, политиками безопасности, а также модули резервного копирования и централизованного управления. Платформа разрабатывается в России и совместима с широким спектром отечественного оборудования и программного обеспечения. ROSA Virtualization 3.1 обеспечивает высокую производительность, отказоустойчивость и безопасность. Совместимость с устройствами линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0 расширяет возможности заказчиков по созданию защищенных виртуальных сред для бизнеса и госсектора.

Активные криптографические USB-токены «Рутокен ЭЦП» 3.0 — USB-токены и смарт-карты для двухфакторной аутентификации (фактор владения плюс фактор знания PIN-кода) и безопасной работы с электронной подписью на персональном компьютере, мобильных устройствах и в виртуальных средах. Устройства поддерживают отечественные и международные стандарты криптографии и сертифицированы ФСБ и ФСТЭК. Криптографические операции выполняются внутри USB-токена или смарт-карты, а закрытый ключ никогда не покидает носитель.

«Совместимость ROSA Virtualization 3.1 с «Рутокен ЭЦП» 3.0 — это важный шаг в развитии отечественной экосистемы. Мы обеспечиваем предприятиям возможность безопасного использования электронной подписи и двухфакторной аутентификации в виртуальной среде, что особенно актуально для бизнеса и госсектора в условиях повышенных требований к защите данных», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.

Ксения Шаврова, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами компании «Актив»: «Главный результат нашей совместной работы с «НТЦ ИТ РОСА» — это практическая польза для заказчика. При развертывании виртуальной платформы ROSA Virtualization 3.1 устройства «Рутокен» работают сразу, без сложных настроек. Это снимает с ИТ-специалистов лишнюю нагрузку по интеграции и позволяет быстро разворачивать защищенные рабочие места с двухфакторной аутентификацией и электронной подписью».