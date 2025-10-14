«Бастион» подтвердил экспертизу в интегрировании KasperskyOS

Компания по информационной безопасности «Бастион» получила специализацию KasperskyOS в рамках партнерской программы «Лаборатории Касперского». Она подтверждает экспертизу специалистов Бастиона в области создания централизованных систем. В таких системах все рабочие места подключаются к удаленному серверу и управляются из одного центра на базе микроядерной операционной системы KasperskyOS. Также данная специализация подчеркивает опыт экспертов в масштабировании инфраструктуры устройств, работающих через единый защищенный сервер. Об этом CNews сообщили представители «Бастиона».

На сегодняшний день только три партнера, работающие с «Лабораторией Касперского», обладают данной специализацией — такой уровень сотрудничества демонстрирует сильную экспертизу в разработке и внедрении комплексных ИБ-проектов, включая сотрудничество с компаниями национального уровня и государственным сектором.

«Партнер с такой специализацией принадлежит к списку самых крупных поставщиков наших решений — это не просто сотрудничество, а возможность вместе усиливать защиту клиентов. Объединив наши ресурсы и экспертизу, мы закрываем максимально широкий территориальный охват и гарантируем единый высокий стандарт для каждого. Для клиентов это означает простое и важное преимущество — комплексная защита доступна в любом месте, где бы ни находился их бизнес», — сказал Олег Иванов, руководитель управления по работе с партнерами «Лаборатории Касперского».

«Специализации, которые дополняют наш партнерский статус, отражают те направления, где мы наиболее сильны. Мы не ограничиваемся поставкой решений — наша задача обеспечить их эффективное внедрение под конкретные цели заказчиков. Партнерство с «Лабораторией Касперского» позволяет объединить усилия и гарантировать высокий уровень кибербезопасности для компаний любого масштаба», — сказала Анна Оборкина, ведущий менеджер по работе с партнерами «Бастион».