Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация
Atlas и «Береста» обеспечили технологическую совместимость решений для отказоустойчивого хранения и резервного копирования данных

Производитель решений для хранения, передачи и обработки данных Atlas и разработчик систем резервного копирования «Береста» объявили о завершении сертификационных испытаний, подтвердивших полную совместимость СХД Atlas и СРК «Береста». Совместное использование решений позволит заказчикам повысить отказоустойчивость инфраструктуры, эффективность процессов резервного копирования и восстановления данных, поддерживая стабильную производительность на отечественных программных и аппаратных платформах. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

Комплексные испытания проводились в условиях, моделирующих реальную эксплуатацию. Тестовый стенд лаборатории Atlas включал SAN‑ и Ethernet‑коммутаторы, сервер СРК «Береста», СХД Atlas.SM и Atlas.SA, платформу виртуализации ROSA 3.0 (лицензия ФСТЭК), российскую операционную систему SberOS и СУБД PostgreSQL. Задания резервного копирования выполнялись по расписанию и вручную, а также в одно‑ и многопоточном режимах.

В ходе испытаний успешно подтверждена корректная работа различных типов дисковых ресурсов СХД Atlas.SM и СРК «Береста». Дополнительно протестировано многоуровневое хранение данных: для краткосрочного хранения применялись блочные ресурсы FC и iSCSI от Atlas.SM, а для долговременного — файловые ресурсы NFS на базе Atlas.SA. Кроме того, специалисты Atlas проверили сценарии создания и восстановления резервных копий СУБД с использованием агентского метода, а также резервирование виртуальных машин на платформе ROSA безагентным способом. Все тесты подтвердили стабильность и высокую отказоустойчивость решения.

«Совместимость с СРК «Береста» расширяет возможности экосистемы Atlas и делает наши системы хранения неотъемлемой частью отечественного технологического контура. Это шаг к созданию единого пространства управления данными, обеспечивающего их надежность и доступность на всех этапах жизненного цикла — от оперативного хранения до долговременной архивации и быстрого восстановления», — отметил Дмитрий Пензов, технический директор компании Atlas.

«Полученные результаты важны не только с точки зрения технологии, но и для рынка в целом. Теперь заказчики могут строить полностью импортонезависимые системы защиты данных, не жертвуя производительностью, масштабируемостью и удобством управления», — сказал Дмитрий Ханецкий, коммерческий директор компании «Береста».

