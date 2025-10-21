Innostage и «Технологии киберугроз» объявили о сотрудничестве в целях противодействия угрозам информационной безопасности

В рамках сотрудничества вся линейка сервисов Threat Intelligence компании «Технологии киберугроз» интегрирована в собственные разработки Innostage Cardinal TDIR и Carmina AI, что позволит клиентам получить доступ к актуальным данным об угрозах и повысить эффективность защиты от кибератак. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Аналитические сервисы «Технологии киберугроз», агрегирующие данные из множества открытых и закрытых источников, отраслевых отчетов и экспертных рекомендаций, встраиваются и масштабируются в экосистему решений Innostage. Эти данные применяются для более точного анализа инцидентов, построения контекстных сценариев и выдачи релевантных рекомендаций специалистам по безопасности. Теперь SOC-команды, работающие с решениями Innostage, получают еще больше высококачественной и своевременной информации для предотвращения будущих атак и расследования текущих событий.

Интеллектуальный ИИ-помощник Innostage Carmina AI, получает доступ к обогащенной информации «Технологии киберугроз» и использует ее для автоматизации рутинных задач, повышения точности классификации инцидентов, за счет комплексного обогащения данными Threat Intelligence и ускорения процесса реагирования. Innostage Cardinal iTDIR, в свою очередь, усиливает аналитическую составляющую за счет дополнительной корреляции угроз и ускоряет принятие управленческих решений.

«Сотрудничество с «Технологии киберугроз» – это важный шаг в развитии работы SOC центров. Уже сегодня наши клиенты сталкиваются с необходимостью противодействия сложным и целевым атакам, и доступ к качественным данным об угрозах становится критически важным элементом киберустойчивости. Интеграция сервисов CTT CTI в продукты Innostage позволит предлагать клиентам не просто сервисы мониторинга, а комплексное обеспечение безопасности с измеримой эффективностью», — сказала Анна Олейникова, директор по развитию продуктов Innostage.

«Наша компания всегда стремилась предоставлять клиентам наиболее полные и актуальные данные об угрозах. Партнерство с Innostage позволяет нам значительно расширить охват и предложить наши сервисы линейки CTT CTI клиентам, которые нуждаются в надежной защите. Innostage обладает уникальной экспертизой в построении SOC-сервисов, и мы уверены, что наша интеграция позволит создать по-настоящему инновационный продукт, соответствующие вызовам современного киберпространства», — отметил Николай Арефьев, генеральный директор «Технологии киберугроз».

CTT — это экосистема сервисов Threat Intelligence, объединяющая сбор, анализ и обогащение данных о киберугрозах. В нее входят: Threat Feed — очищенная база индикаторов компрометации для интеграции с NGFW, WAF, SIEM и TIP; Report Hub — ИИ-сервис, преобразующий мировые TI-отчеты в формат STIX 2.1; Noise Control — инструмент проверки индикаторов на ложноположительные срабатывания; и ThreatKB — база из более чем 4000 профилей хакерских группировок и вредоносных инструментов, обновляемая в реальном времени.