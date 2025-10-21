Каждый пятый россиянин не меняет пароль, пока его не взломают злоумышленники: исследование «Киберпротекта» и Unisender

Электронная почта остается одним из ключевых каналов передачи, а зачастую и хранения данных в России — лишь 1% респондентов не пользуются email. Такие данные представлены в совместном исследовании ИТ-компании «Киберпротект» и платформы Unisender. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

По результатам опроса, 74% респондентов пользуются электронной почтой регулярно. При этом активность в мессенджерах и социальных сетях ниже: туда ежедневно заходят 63% опрошенных — это подчеркивает, что почта сохраняет ключевую роль в цифровом общении. Такая вовлеченность делает вопрос безопасности особенно значимым: чем чаще люди используют электронную почту, тем критичнее безопасность аккаунтов.

Аналитики также задались вопросом, как часто россияне меняют пароли от почты. Оказалось, что каждый пятый пользователь обновляет его лишь после взлома, и только 8% делают это регулярно. Интересно, что мужчины относятся к этому внимательнее: 16% женщин обновляют пароли реже раза в год, тогда как среди мужчин таких всего 10%. После 45 лет пользователи реже задумываются о смене пароля (всего 3% россиян) и при этом с большей осторожностью относятся к подозрительным письмам. Так, 91% представителей старшего поколения удалят такие сообщения, проверят отправителя или обратятся в поддержку, тогда как среди молодежи так поступают лишь 80%. Чаще всего пароли формируют из сложных комбинаций символов и цифр (43%), а треть респондентов доверяют эту задачу менеджерам паролей, однако 17% продолжают использовать простые сочетания или привязанные к личной информации (дата рождения, имена детей и т.д.) комбинации.

Однако даже осторожность и осознанный подход к выбору паролей не гарантируют полной безопасности. 72% пользователей признались, что сталкивались с инцидентами при работе с почтой, чаще всего — с фишингом, отправкой писем не тому адресату, потерей переписки и доступа к аккаунту. При этом чаще всего фишинговые письма получали пользователи 35–44 лет.

Не менее важным фактором безопасности является способ подключения к интернету. К примеру, почтовый ящик может оказаться уязвимым, если пользователь работает через публичный Wi-Fi: 48% подключаются к таким сетям при отсутствии альтернатив, а 20% делают это всегда. Эксперты отмечают, что само по себе использование общедоступных сетей не опасно, если соблюдать правила безопасности, но пренебрежение базовой цифровой гигиеной увеличивает вероятность компрометации аккаунтов: злоумышленники могут перехватить данные, включая переписку и конфиденциальные документы.

Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект»: «Привычки россиян при работе с почтой напрямую влияют на уровень их безопасности: почта — это «традиционное» окно, например, для фишинговых атак. Использование простых паролей и открытие подозрительных писем повышает уязвимость — об этом свидетельствует факт, что 72% опрошенных уже сталкивались с инцидентами. Хранение важных документов только в почтовом ящике — практика, к которой прибегает почти треть россиян — тоже усиливает вероятность потерь при сбое или взломе. Цифровая гигиена, внимательность и обучение пользователей остаются ключевыми мерами для снижения этих рисков, особенно когда речь идет о корпоративной и конфиденциальной информации».

Иван Ильин, коммерческий директор Unisender: «Наше исследование показывает, что привычки россиян при работе с почтой напрямую влияют на уровень их безопасности. Каждый пятый меняет пароль только после взлома, а многие продолжают использовать простые комбинации или подключаются к публичным сетям без должной осторожности. Это говорит о том, что цифровая гигиена и осознанное отношение к безопасности остаются критически важными. Для пользователей простые шаги — регулярная смена пароля, внимательное отношение к письмам, использование менеджеров паролей — уже снижают риски. А для компаний важно не только внедрять технологии защиты, но и помогать формировать у сотрудников культуру ответственного поведения в цифровой среде».