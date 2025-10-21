Подтверждена совместимость службы каталогов Avanpost DS Public и Avanpost DS Pro и ОС «МСВСфера Сервер» 9 от «Инферит»

Службы каталогов Avanpost DS Public и Avanpost DS Pro от российского вендора в области безопасности идентификационных данных Avanpost прошли проверку совместимости c ОС «МСВСфера Сервер» 9 от ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline). По результатам тестирования подтверждена корректная интеграция Avanpost DS Public и Avanpost DS Pro с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9, что обеспечивает стабильную работу ИТ-инфраструктуры и выполнение требований российского законодательства по импортозамещению. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

Совместное использование Avanpost DS и «МСВСфера Сервер» формирует единое, полностью отечественное решение для управления корпоративной инфраструктурой, которое: обеспечивает сквозную безопасность — от ОС до службы каталогов — без зависимости от зарубежных технологий; снижает стоимость и сложность администрирования, благодаря автоматизации рутинных процессов и централизованному управлению пользователями, устройствами и политиками; упрощает миграцию с Microsoft AD, сохраняя привычную структуру и инструменты, исключая необходимость переобучения персонала; гарантирует поддержку и развитие экосистемы внутри страны, что критически важно для госсектора и крупных корпораций.

Помимо прочего, совместимость Avanpost DS и «МСВСфера Сервер» обеспечивает автоматизацию рутинных задач администратора; поддержку полного спектра конфигураций групповых политик и стабильную работу ключевых инфраструктурных сервисов.

Сертификат о совместимости выдан на основании полноценного технического аудита. Документ подтверждает актуальность проверки и возможность использования комплекса в корпоративных и государственных решениях. Сертификация способствует успешному внедрению службы каталогов Avanpost DS в компаниях, использующих ОС «МСВСфера Сервер» 9, и открывает дополнительные возможности для заказчиков, уделяющих внимание безопасности и локализации ПО.