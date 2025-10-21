Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

Подтверждена совместимость службы каталогов Avanpost DS Public и Avanpost DS Pro и ОС «МСВСфера Сервер» 9 от «Инферит»

Службы каталогов Avanpost DS Public и Avanpost DS Pro от российского вендора в области безопасности идентификационных данных Avanpost прошли проверку совместимости c ОС «МСВСфера Сервер» 9 от ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline). По результатам тестирования подтверждена корректная интеграция Avanpost DS Public и Avanpost DS Pro с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9, что обеспечивает стабильную работу ИТ-инфраструктуры и выполнение требований российского законодательства по импортозамещению. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

Совместное использование Avanpost DS и «МСВСфера Сервер» формирует единое, полностью отечественное решение для управления корпоративной инфраструктурой, которое: обеспечивает сквозную безопасность — от ОС до службы каталогов — без зависимости от зарубежных технологий; снижает стоимость и сложность администрирования, благодаря автоматизации рутинных процессов и централизованному управлению пользователями, устройствами и политиками; упрощает миграцию с Microsoft AD, сохраняя привычную структуру и инструменты, исключая необходимость переобучения персонала; гарантирует поддержку и развитие экосистемы внутри страны, что критически важно для госсектора и крупных корпораций.

Помимо прочего, совместимость Avanpost DS и «МСВСфера Сервер» обеспечивает автоматизацию рутинных задач администратора; поддержку полного спектра конфигураций групповых политик и стабильную работу ключевых инфраструктурных сервисов.

Сертификат о совместимости выдан на основании полноценного технического аудита. Документ подтверждает актуальность проверки и возможность использования комплекса в корпоративных и государственных решениях. Сертификация способствует успешному внедрению службы каталогов Avanpost DS в компаниях, использующих ОС «МСВСфера Сервер» 9, и открывает дополнительные возможности для заказчиков, уделяющих внимание безопасности и локализации ПО.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Центробанк ищет, кто научит 500 его сотрудников писать промпты, генерировать ИИ-видео и рисовать цифровые аватары

Новые высоты Microsoft. Обновление Windows 11 сломало систему так, что ее нельзя даже восстановить

Суперполезный копеечный расходник для ПК убивает процессоры, ломает кулеры и разъедает легкие пользователей

Хакеры массово перехватывали управление роутеров под Linux через «дыру» в Cisco

Топ-менеджер запугал всю компанию фальшивым сообщением о вирусе и уволил разоблачившего его сотрудника

Достижения ИИ: Фишинговые кибератаки теперь удаются в 4,5 раза чаще и приносят в 50 раз больше прибыли

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще