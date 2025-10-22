Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

ОС «ОСнова» и СУБД Jatoba представили комплексное решение для импортозамещения корпоративных систем

АО «НППКТ», разработчик отечественной операционной системы «ОСнова», и компания «Газинформсервис» объявляют о выпуске на рынок совместного решения, объединяющего ОС «ОСнова» и СУБД Jatoba. Новая разработка направлена на обеспечение информационной безопасности и импортозамещение в корпоративных информационных системах. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Комплексное решение представляет собой полностью сертифицированный набор программного обеспечения, который обеспечивает надежную работу инфраструктуры в условиях современных киберугроз. Бандл включает в себя сертифицированную операционную систему, удовлетворяющую повышенные требования к безопасности, и сертифицированную, отказоустойчивую СУБД, адаптированную под российские стандарты.

«Создание совместного бандла — это важный шаг в развитии отечественного программного обеспечения. Объединение «ОСнова» и Jatoba позволяет предложить рынку готовое решение, которое отвечает всем требованиям безопасности и производительности», — отметил Андрей Шор, заместитель генерального директора по развитию АО «НППКТ».

Ключевые особенности нового программного комплекса: полная совместимость компонентов; повышенная защита данных; соответствие требованиям регуляторов; оптимизированная производительность; техническая поддержка от обоих вендоров; доступная стоимость при сохранении высокого уровня функциональности; масштабируемость решения для различных категорий пользователей.

«Безопасная СУБД Jatoba совместно с операционной системой ОСнова, сертифицированные ФСТЭК России, сформировали комплекс программного обеспечения. Результатом сотрудничества стал уникальный кибербезопасный продукт, имеющий улучшенные показатели отказоустойчивости, масштабируемости и управляемости. Это эффективное и надежное решение для построения импортонезависимых информационных систем в КИИ и ГИС», — сказал Юрий Осипов, менеджер продукта Jatoba компании «Газинформсервис».

Техническая экспертиза обеих компаний позволила создать продукт, который может быть использован в государственных информационных системах, системах персональных данных и объектах критической информационной инфраструктуры. Бандл уже прошел необходимые испытания и готов к внедрению.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Центробанк ищет, кто научит 500 его сотрудников писать промпты, генерировать ИИ-видео и рисовать цифровые аватары

Новые высоты Microsoft. Обновление Windows 11 сломало систему так, что ее нельзя даже восстановить

Суперполезный копеечный расходник для ПК убивает процессоры, ломает кулеры и разъедает легкие пользователей

Хакеры массово перехватывали управление роутеров под Linux через «дыру» в Cisco

Топ-менеджер запугал всю компанию фальшивым сообщением о вирусе и уволил разоблачившего его сотрудника

Достижения ИИ: Фишинговые кибератаки теперь удаются в 4,5 раза чаще и приносят в 50 раз больше прибыли

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще