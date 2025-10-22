Positive Technologies представила комплексную систему кибербезопасности национальной платформы промышленной автоматизации

Компания Positive Technologies продемонстрировала кроссплатформенное решение по кибербезопасности для национальной открытой платформы промышленной автоматизации. Над ее созданием ключевые игроки нескольких отраслей работали вместе больше трех лет. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

C 2022 г. Positive Technologies разрабатывала комплексное решение по кибербезопасности для открытой АСУ ТП в рамках межотраслевой рабочей группы при Минпромторге России. В состав группы вошли представители энергетики, металлургии, нефтегаза, химической промышленности, а также поставщики оборудования и интеграторы. Прототип открытой платформы АСУ ТП был представлен в июне 2025 г. Рабочая группа представила первую действующую версию национальной открытой платформы промышленной автоматизации, которая дополнила ранее показанный прототип новыми программными и аппаратными компонентами российских разработчиков. Это позволило реализовать решения по автоматизации для большего количества технологических процессов и промышленного оборудования и продемонстрировать расширенные возможности кросс-отраслевого применения открытых стандартов и технологий.

«Российский рынок АСУ ТП стремительно развивается: на нем уже действует большое число вендоров, а спектр запросов от компаний постоянно расширяется. Благодаря системному сотрудничеству между заказчиками и разработчиками в рамках межотраслевой рабочей группы нам удалось достичь значительных успехов в стандартизации и создании компонентов открытых АСУ ТП. Существующие технологические и производственные мощности позволяют отечественным компаниям решать любые задачи в этой сфере. У нас есть все возможности не только для достижения технологической независимости и безопасности отраслевых предприятий, но и для лидерства в области промышленной автоматизации, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Это открывает хорошие перспективы для экспорта», — сказал Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России.

«Представлена расширенная версия национальной открытой платформы промышленной автоматизации с цифровыми двойниками и имитацией процессов. Сейчас она имеет высокую степень готовности к внедрению и эксплуатации. Мы также показали, что наше комплексное решение по кибербезопасности применимо в сложных кроссплатформенных системах автоматизации, использующих открытые стандарты и протоколы, и совместимо с любыми другими компонентами, независимо от производителя», — сказал Дмитрий Даренский, руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies.

Комплексная система кибербезопасности для ОАСУ ТП обеспечивает киберустойчивость системы промышленной автоматизации за счет мониторинга, защиты и управления кибербезопасностью технологической сети, выявления уязвимостей и защиты от вредоносного ПО и контента. Решение включает в себя систему киберустойчивости промышленных инфраструктур PT ISIM, межсетевой экран нового поколения PT NGFW, а также продукт для комплексной защиты инфраструктуры гибридного облака PT Container Security. Оно разработано в соответствии с концепцией secure by design: информационная безопасность интегрирована в саму архитектуру системы на всех уровнях.