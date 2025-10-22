Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

Positive Technologies представила комплексную систему кибербезопасности национальной платформы промышленной автоматизации

Компания Positive Technologies продемонстрировала кроссплатформенное решение по кибербезопасности для национальной открытой платформы промышленной автоматизации. Над ее созданием ключевые игроки нескольких отраслей работали вместе больше трех лет. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

C 2022 г. Positive Technologies разрабатывала комплексное решение по кибербезопасности для открытой АСУ ТП в рамках межотраслевой рабочей группы при Минпромторге России. В состав группы вошли представители энергетики, металлургии, нефтегаза, химической промышленности, а также поставщики оборудования и интеграторы. Прототип открытой платформы АСУ ТП был представлен в июне 2025 г. Рабочая группа представила первую действующую версию национальной открытой платформы промышленной автоматизации, которая дополнила ранее показанный прототип новыми программными и аппаратными компонентами российских разработчиков. Это позволило реализовать решения по автоматизации для большего количества технологических процессов и промышленного оборудования и продемонстрировать расширенные возможности кросс-отраслевого применения открытых стандартов и технологий.

«Российский рынок АСУ ТП стремительно развивается: на нем уже действует большое число вендоров, а спектр запросов от компаний постоянно расширяется. Благодаря системному сотрудничеству между заказчиками и разработчиками в рамках межотраслевой рабочей группы нам удалось достичь значительных успехов в стандартизации и создании компонентов открытых АСУ ТП. Существующие технологические и производственные мощности позволяют отечественным компаниям решать любые задачи в этой сфере. У нас есть все возможности не только для достижения технологической независимости и безопасности отраслевых предприятий, но и для лидерства в области промышленной автоматизации, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Это открывает хорошие перспективы для экспорта», — сказал Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России.

«Представлена расширенная версия национальной открытой платформы промышленной автоматизации с цифровыми двойниками и имитацией процессов. Сейчас она имеет высокую степень готовности к внедрению и эксплуатации. Мы также показали, что наше комплексное решение по кибербезопасности применимо в сложных кроссплатформенных системах автоматизации, использующих открытые стандарты и протоколы, и совместимо с любыми другими компонентами, независимо от производителя», — сказал Дмитрий Даренский, руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies.

Комплексная система кибербезопасности для ОАСУ ТП обеспечивает киберустойчивость системы промышленной автоматизации за счет мониторинга, защиты и управления кибербезопасностью технологической сети, выявления уязвимостей и защиты от вредоносного ПО и контента. Решение включает в себя систему киберустойчивости промышленных инфраструктур PT ISIM, межсетевой экран нового поколения PT NGFW, а также продукт для комплексной защиты инфраструктуры гибридного облака PT Container Security. Оно разработано в соответствии с концепцией secure by design: информационная безопасность интегрирована в саму архитектуру системы на всех уровнях.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Центробанк ищет, кто научит 500 его сотрудников писать промпты, генерировать ИИ-видео и рисовать цифровые аватары

Новые высоты Microsoft. Обновление Windows 11 сломало систему так, что ее нельзя даже восстановить

Суперполезный копеечный расходник для ПК убивает процессоры, ломает кулеры и разъедает легкие пользователей

Хакеры массово перехватывали управление роутеров под Linux через «дыру» в Cisco

Топ-менеджер запугал всю компанию фальшивым сообщением о вирусе и уволил разоблачившего его сотрудника

Достижения ИИ: Фишинговые кибератаки теперь удаются в 4,5 раза чаще и приносят в 50 раз больше прибыли

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще