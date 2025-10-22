UDV Group и Ideco подтвердили совместимость решений для промышленной безопасности

Интеграция
Компании UDV Group и Ideco объявили о завершении тестирования и успешном подтверждении совместимости своих ИT-решений в области промышленной кибербезопасности. Речь идет о комплексном решении UDV DATAPK Industrial Kit 3.0 для обеспечения информационной безопасности любых АСУ ТП, UDV ITM — для мониторинга автоматизированных и информационных систем и межсетевом экране следующего поколения Ideco NGFW. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

Совместные лабораторные испытания доказали, что интеграция решений обеспечивает стабильную работу в единой ИT-инфраструктуре без снижения производительности и полностью соответствует современным требованиям информационной безопасности. Совместимость разработок позволяет промышленным предприятиям создавать многоуровневые масштабируемые системы защиты критически важных объектов, а также снижает риски простоев и финансовых потерь от кибератак. Интеграция двух российских решений соответствует требованиям законодательства и отраслевых стандартов, создает устойчивую и надежную инфраструктуру для цифровизации производства.

Подтверждение совместимости продуктов открывает новые перспективы для внедрения комплексных систем защиты на предприятиях, где требуется бесперебойная работа оборудования и высокая устойчивость к киберугрозам.

«Совместимость с решениями UDV Group расширяет возможности Ideco NGFW в промышленных сегментах, что особенно актуально в условиях активной цифровизации производств. Мы высоко оцениваем потенциал этого партнерства и планируем развивать совместные решения», — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

«Подтверждение совместимости наших решений с продуктами Ideco — это важный шаг к обеспечению надежной защиты критически значимых крупных производственных объектов в условиях роста киберугроз. Мы уверены, что наше технологическое партнерство с Ideco позволит заказчикам из крупного и среднего бизнеса повысить устойчивость и эффективность работы своих ИT-инфраструктур», — отметил Виктор Колюжняк, директор UDV Group.

