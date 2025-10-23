Интеграция
«Руцентр» начнет оказывать услуги по защите информации от утечек и несанкционированного доступа

Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» прошла лицензирование Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации. Компания начнет оказывать новый комплекс услуг по защите информации. Об этом CNews сообщили представители компании «Руцентр».

Более 80% самых прибыльных компаний и брендов России (топ компаний по рейтингу Forbes за 2024 г.) доверяют «Руцентру» управление доменными портфелями и хостингом — основой их цифрового присутствия. Эти базовые элементы требуют надежной и безопасной среды. В связи с растущей потребностью бизнеса в защите онлайн-активов, расширение экспертизы «Руцентра» в сфере информационной безопасности является закономерным и своевременным шагом.

Прохождение лицензирования позволит «Руцентру» выполнять критически важные проекты в сфере защиты информации в части разработки и внедрения систем и средств защиты информации, мониторинга инцидентов информационной безопасности, анализа защищенности, обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах (ИСПДн).

«На фоне регуляторных изменений в отрасли, роста числа и сложности кибератак требования к сертифицированным решениям и услугам становятся обязательными для организаций, работающих с критически важной информацией. «Руцентр» уже много лет специализируется на оказании услуг в сфере доменов и хостинга для крупного бизнеса. И мы видим растущий спрос от нашей аудитории на комплексные решения по защите информации, и теперь готовы в полном объеме его удовлетворить», — отметил Андрей Кузьмичев, генеральный директор «Руцентра».

Техническая защита конфиденциальной информации подразумевает выполнение работ по защите данных от несанкционированного доступа, от утечек по техническим каналам, а также от специальных воздействий в целях уничтожения, искажения или блокирования доступа.

Наряду с лицензией ФСТЭК, «Руцентр» имеет ряд сертификаций ISO, лицензию ФСБ в области шифрования (криптографической защиты) информации, а также аттестацию по высшему уровню защищенности (1УЗ).

