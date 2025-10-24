Security Vision запускает «Осенний КиберФест» в КидБурге

Компания Security Vision – генеральный партнер детского города профессий КидБург и ведущий российский разработчик решений в области информационной безопасности, совместно с детскими городами профессий КидБург приглашает детей и родителей на увлекательный фестиваль цифровых приключений – «Осенний КиберФест».

Мероприятия пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ярославле, Воронеже, Краснодаре и станут ярким событием осенних каникул. Главная цель фестиваля – в игровой форме познакомить детей с принципами кибербезопасности и научить ответственно и безопасно пользоваться цифровыми технологиями.

Программа фестиваля

Кибербитва – настольная игра от Security Vision, где юные специалисты учатся защищать информацию и противостоять киберугрозам;

Хакатака – расследование киберпреступления;

Радиоэфир КидБург FM – участники вместе со слушателями решают задачи по защите данных в прямом эфире.

А также викторины, тренировки цифровой грамотности, встреча с «компьютерным вирусом» и творческая мастерская, где можно создать игрушку с оптической иллюзией.

Чтобы принять участие, необходимо приобрести билеты в КидБург. Осенний КиберФест проходит согласно расписанию каждой площадки в день посещения.

Security Vision продолжает развивать инициативы, направленные на повышение уровня цифровой культуры и осведомленности среди подрастающего поколения. Через игру, командную работу и реальные сценарии участники «КиберФеста» получают ценные знания о том, как защищать себя и свои данные в современном мире.

Подробнее на сайте КидБурга

Даты и города проведения:

С 25 октября по 4 ноября и с 15 по 23 ноября

Москва:

Центральный детский магазин, Театральный проезд, дом 5

ТРЦ «Zеленопарк», Солнечногорский р-он, 18 км Ленинградского шоссе от МКАД

С 25 октября по 4 ноября

Санкт-Петербург:

ТРК «Питер Радуга», пр. Космонавтов, д.14

ТРК «Гранд Каньон», пр. Энгельса, д. 154А

Нижний Новгород

ТЦ «МЕГА», Нижегородская обл., Кстовский район, д. Федяково

Новосибирск

«МЕГА Новосибирск», ул. Ватутина, 107

Краснодар

ТРЦ «Красная площадь», ул. Дзержинского, 100

Воронеж

ТРЦ Сити-парк «Град», ул. Парковая, 3, Воронежская обл., Рамонский р-н, Солнечный пос.

Ярославль

ТРК «Ярославский Вернисаж», Ярославская область, Ярославский район, Поселок Нагорный, ул. Дорожная, зд. 6а