Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
«Континент 4» версии 4.2.1 получил сертификат ФСТЭК России и поступает в продажу

Флагманский продукт «Кода Безопасности» NGFW «Континент 4» (сборка 4.2.1.653) прошел инспекционный контроль на соответствие требованиям ФСТЭК России (№ 4496) и теперь доступен для заказа. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

Специалисты регулятора провели необходимые испытания и подтвердили, что «Континент 4» (сборка 4.2.1.653) отвечает нормативам ФСТЭК как: многофункциональный межсетевой экран уровня сети четвертого класса защиты; межсетевой экран типа А четвертого класса защиты; межсетевой экран типа Б четвертого класса защиты; межсетевой экран типа Д четвертого класса защиты; система обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты.

Также решение соответствует четвертому уровню доверия.

Особенность сборки заключается в универсальном наборе сертификатов. Помимо соответствия требованиям ФСТЭК, NGFW «Континент 4» (сборка 4.2.1.653) ранее прошел успешную сертификацию ФСБ России (СФ/124-5237) как средство криптографической защиты информации класса КС2.

«Континент 4» может использоваться для защиты значимых объектов КИИ до первой категории, ИСПДн до первого уровня, ГИС до первого класса и АС до класса 1Г включительно.

