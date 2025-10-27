Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Запатентованная ARinteg разработка избавляет ИБ-специалистов от недельной работы

Компания ARinteg получила патент на программный продукт «Конструктор–У» для автоматизированного формирования моделей угроз безопасности информации, следует из данных Роспатента. Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

Разработка позволяет формировать актуальные «Модели угроз и нарушителя безопасности информации» для информационных систем с учетом применяемых в организации средств защиты в соответствии с требованиями регуляторов. ПО учитывает требования 152-ФЗ, 187-ФЗ и Приказа №17 ФСТЭК России.

«За нашей разработкой стоит многолетний опыт ARinteg по защите информации ограниченного доступа, – сказал заместитель технического директора по консалтингу и аудиту ARinteg Олег Нестеровский. – Так, наши специалисты сопоставили все угрозы из БДУ ФСТЭК России с нейтрализующими их наборами мер/средств защиты, что нашло отражение в решении: моделирование угроз в нем проводится для всех 227 угроз из этой базы. Также «Конструктор–У» использует нормативную базу ФСТЭК России и best practices в области ИБ».

Что еще известно о разработке: с этим ПО модель угроз разрабатывается без использования облаков, тем самым исключены дополнительные угрозы ее дискредитации; для работы с ПО применяется унифицированный опросник для сбора исходных данных об информационной системе; полученная модель угроз может быть актуализирована при изменениях в инфраструктуре и дополнена экспертными оценками специалистов.

Наличие моделей угроз – обязательное требование для информационных систем персональных данных, объектов КИИ и государственных информационных систем. По оценкам экспертов, разработка одной такой модели традиционными методами занимает от 5 до 10 рабочих дней.

Как отметили в компании ARinteg, автоматизация процессов создания моделей угроз является перспективным направлением в условиях ужесточения требований регуляторов к защите информации. Сформированная при помощи «Конструктор–У» модель угроз покажет текущее состояние системы обеспечения ИБ, поможет выстроить эффективную систему защиты информации, исключив избыточные расходы на выполнение требований регулятора. Для работы с ПО достаточно обладать базовыми знаниями в области ИБ.

