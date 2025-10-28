МТС и власти Петербурга обезопасят жителей от мошенников

МТС и комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга развернули проект для помощи жителям, пострадавшим от мошеннических действий. Горожане, столкнувшиеся со взломом учетной записи на «Госуслугах» или блокировкой номера, смогут в любое время суток позвонить в Единую региональную информационно-справочную службу 122 и быстро решить проблему. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Петербургские абоненты, у которых заблокировали доступ в приложение «Мой МТС», взломали доступ к личному кабинету, украли sim-карту, или на номера которых злоумышленники установили переадресацию, теперь оперативно получат помощь без дополнительного ожидания на линии, позвонив в Единую региональную информационно-справочную службу по номеру 122.

Система направит петербуржцев напрямую в службу поддержки оператора: она работает круглосуточно семь дней в неделю. Специалисты МТС объяснят, как вернуть доступ к учетной записи, разблокировать SIM-карту (если у абонента украли телефон и нужно восстановить номер) и проконсультируют, как защититься от угроз и спама.

Петербуржцы, у которых мошенники пытались узнать пароль или взломали учетную запись на «Госуслугах», обратившись в службу 122 напрямую или через контактный центр МТС, получат помощь и узнают, как действовать в такой ситуации.

«По данным сервиса «Защитник», Петербург вошел в топ-3 городов по числу мошеннических атак и спам-звонков с начала года (6,3% от случаев по стране). Схемы злоумышленников становятся более изобретательными: все чаще они представляются коммунальными службами, ведомствами, чтобы заполучить доступ к конфиденциальной информации, учетной записи. В критической ситуации каждая секунда на счету: важно действовать очень быстро, чтобы избежать серьезных потерь. Наша инициатива с Единой региональной справочной службой 122 поможет петербуржцам оперативно реагировать на атаки, минимизировать ущерб от них и повысить уровень своей цифровой грамотности», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

МТС планирует продолжить взаимодействие с комитетом и совместно развивать инструменты по борьбе с мошенничеством, включая внедрение новых технологий и методов обнаружения фрода, а также обучение пользователей основам безопасного поведения в цифровом пространстве.