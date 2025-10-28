«МТС Линк»: две трети россиян не получают от работодателей информацию об актуальных ИИ-угрозах

«МТС Линк», платформа для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы, провела исследование осведомленности россиян о мошеннических схемах на основе технологии DeepFake, направленных против организаций. 68% респондентов сообщили, что работодатели никогда не информировали их об угрозе дипфейков. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

В исследовании «МТС Линк» приняли участие 1000 респондентов из городов России с населением более одного миллиона человек.

Реже всего проблеме уделяют внимание в малых и микроорганизациях: 70% и 76% их сотрудников соответственно никогда не получают информацию о дипфейках. В среднем и крупном бизнесе об угрозах рассказывают немного чаще, однако неосведомленных работников все же больше (63% и 62% соответственно).

Более половины работодателей из тех, кто все же говорит с сотрудниками об угрозе дипфейков, делают это регулярно — не реже раза в квартал. Причем частота информирования коррелирует с масштабами бизнеса. Не реже раза в два-три месяца сотрудников информируют в 65% крупных организаций и всего в 45% микропредприятий; в расчете учтены только те компании, которые в целом уделяют время данному вопросу.

Российскому бизнесу не хватает структурированности в доведении до работников информации о защите данных. Чаще всего об угрозах, связанных с дипфейками, работодатели предупреждают посредством личных встреч (54%), на втором месте — посты и сообщения (41%). Только 34% работодателей встраивают нужную информацию в курсы по информационной безопасности. Особенно редко систематизируют обучение в микробизнесе: только 10% его представителей отмечают, что получили информацию о дипфейках в рамках курсов.

Несмотря на риски, связанные с применением дипфейков в мошеннических схемах, большинство россиян (60%) в целом позитивно воспринимают контент, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта. Особенно оптимистично настроены молодые люди от 18 до 34 лет: среди них 70% хорошо относятся к подобным видео и изображениям. Для сравнения, в категории 45-60 лет положительную оценку поставили только 49% респондентов.

«Технологии не стоят на месте, и мошенники придумывают все больше способов завладеть корпоративной информацией и бюджетом компаний. Среди 10 главных технологических трендов 2026 г. по версии Gartner пять связаны с защитой данных, в том числе от угроз, появившихся на фоне широкого распространения ИИ. При этом к 2028 г. 80% нежелательных ИИ-действий будут происходить из-за нарушения внутренних политик компаний, а не из-за внешних атак. Таким образом, системность и регулярность обучения по информационной безопасности уже сегодня становится критической необходимостью для крупного бизнеса», — отметил исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин.

Ранее аналитики «МТС Линк» подсчитали, что 48% россиян не знакомы с понятием «дипфейк», при этом треть сотрудников крупных организаций уже сталкивались с атаками, в основе которых лежит эта технология.