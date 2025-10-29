BI.Zone AntiFraud: выяснили, как обманывали мошенники в III квартале 2025 года

По данным BI.Zone AntiFraud, стало больше мошеннических схем, в которых используются методы социальной инженерии и доверие пользователей к авторитетным источникам. Злоумышленники все чаще действуют от имени руководства компаний, финансовых и инвестиционных организаций, принуждая жертв переводить деньги или передавать конфиденциальную информацию. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

Топ-3 схемы, которые использовали мошенники в III квартале 2025 года

Телефонные и мессенджер-атаки. Злоумышленники массово пишут в мессенджеры, рассылают СМС или звонят по телефону. Они утверждают, что банковский счет пользователя или аккаунт на портале «Госуслуг» взломан. Под предлогом защиты средств жертву убеждают перевести деньги на контролируемые мошенниками счета. Другой вариант — злоумышленники пытаются получить конфиденциальные данные для доступа к личному кабинету в банке или оформления кредитов. В III квартале 2025 года зафиксирован рост подобных атак — на 50% больше инцидентов по сравнению со II кварталом.

Фейковые приложения. Мошенники под видом банковской техподдержки или сервисов для заработка убеждают пользователя установить поддельные программы. После этого вредоносное ПО на устройстве жертвы похищает личные данные и дает злоумышленникам доступ к СМС. Особенно часто в сценариях, которые встречаются в популярных мессенджерах, используются фишинговые банковские сайты. Рост количества подобных схем в III квартале составил 35% относительно предыдущего квартала.

Fake boss. Специалисты BI.Zone уже рассказывали о такой схеме в 2024 г. Злоумышленники от лица руководителей компании убеждают сотрудников перевести деньги или передать конфиденциальные данные. Часто используется технология дипфейк — подмена голоса или изображения с помощью нейросетей. В III квартале мошенники использовали такие сценарии на 30% чаще, чем во II квартале.

Алексей Лужнов, руководитель BI.Zone AntiFraud: «Мы видим, как злоумышленники все активнее используют новые технологии и психологическое давление для обмана жертв. Чтобы снизить риски, важно повышать уровень киберграмотности, соблюдать цифровую гигиену и не сообщать личные данные непроверенным источникам. Мошенничество наносит значительный ущерб не только частным клиентам, но и компаниям, чьи бренды злоумышленники используют в своих схемах. Это ведет к репутационным рискам, снижению доверия и, как следствие, потере клиентов».

BI.Zone AntiFraud — адаптивная кросс-канальная система противодействия мошенничеству. Решение предоставляет транзакционную и сессионную аналитику, дополненную данными об угрозах из множества источников. Продукт подходит как для банковской сферы, так и для онлайн‑сервисов.