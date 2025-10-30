Интеграция
Архитектурное бюро «МавиКазань» защищается от утечек с помощью DLP «СёрчИнформ КИБ»

Архитектурное бюро «МавиКазань» внедрило DLP-систему «СёрчИнформ КИБ», чтобы защитить ноу-хау, макеты, чертежи, коммерческую информацию и другие данные. Помимо этого, «СёрчИнформ КИБ» контролирует активность пользователей за рабочими ПК. Это позволяет отслеживать нагрузку в коллективе и оценивать эффективность работы сотрудников. Об этом CNews сообщил представитель компании ««СёрчИнформ».

«Наша компания занимается проектированием сложных объектов, в которых задействованы подрядные организации. С ними ежедневно взаимодействуют наши сотрудники. Поэтому нам важно, чтобы проектная документация, персональные данные наших специалистов и сотрудников подрядных компаний были надежно защищены. Решение обеспечивает сохранность чувствительной информации и помогает в расследовании инцидентов, – сказал исполнительный директор «МавиКазань» Адель Хамидуллин. – Еще с КИБ легко и удобно работать. Система гибко настраивается, позволяет работать как с групповыми политиками агентов, так и индивидуально донастраивать каждую рабочую станцию».

Среди преимуществ DLP-системы «СёрчИнформ КИБ» заказчик выделяет гибкий поиск, встроенные инструменты аналитики и подробные отчеты, доступные в Analytic Console. В системе насчитывается более 30 шаблонов. К примеру, отчет по авторизациям на сервисах собирает и анализирует логины и пароли пользователей на различных ресурсах. Фиксирует, на каких сервисах сотрудник вводит учетные данные, насколько надежны данные для входа. Информирует об использовании сотрудником корпоративных логина и пароля на внешних сервисах.

