Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
«Бастион» вошел в тройку крупнейших поставщиков ИБ-услуг по версии CNews

Компания по информационной безопасности «Бастион» впервые вошла в рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИБ-услуг» и заняла второе место. Выручка компании от поставки ИБ-услуг за 2024 г. составила 5,8 млрд руб.

Данные рейтинга подтверждают устойчивый рост и высокие темпы развития компании. Такой результат достигнут благодаря активному расширению клиентского и партнерского портфелей, реализации масштабных проектов, расширению команды и укреплению экспертизы компании.

«Спрос на ИБ-услуги показывает стабильный рост. Только в прошлом году количество кибератак увеличилось на 20%. Учитывая увеличение числа и сложности угроз, мы наблюдаем, что необходимость защиты корпоративных данных и ИТ-инфраструктуры стала приоритетной задачей для бизнеса всех отраслей. Сегодня информационная безопасность выходит за рамки профильных подразделений и становится важнейшим элементом политики компании и устойчивости бизнеса. Позиция Бастиона в рейтинге подтверждает эффективность нашей стратегии и высокий уровень доверительных отношений с заказчиками», — отметил Федор Севастьянов, генеральный директор «Бастион».

