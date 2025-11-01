Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю
|

Налог на невнимательность: мошенники подделывают уведомления ФНС

В период подготовки налоговой отчетности участились случаи мошенничества, когда злоумышленники под видом инспекторов ФНС пытаются получить доступ к банковским счетам граждан. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Гражданам стали чаще звонить мошенники, представляясь сотрудниками налоговой службы. Звонящий озвучивает подробные персональные данные жертвы: адрес регистрации, номер телефона, почту, ФИО и другие сведения. Такая детализация вызывает доверие, после этого злоумышленник часто обвиняет человека в том, что тот не подал налоговую декларацию за прошлый год, а затем предлагает записаться на прием в ФНС. Для подтверждения записи приходит SMS с кодом (чаще всего для доступа к «Госуслугам»), который мошенник просит озвучить.

Такие атаки становятся возможными из-за регулярных утечек баз данных с популярных сервисов. Мошенники собирают данные из множества источников, таких как утечки баз крупных онлайн-магазинов, сервисов и банков, списки персональных данных у data-брокеров и на даркнет-рынках, публичные профили и блоги в соцсетях и мессенджерах, а также инсайдерские сливы. Комбинируя фрагменты из разных утечек, злоумышленники формируют полные «профили» жертв и используют их для убедительных сценариев обмана. Поэтому крайне высока вероятность того, что преступники будут знать о жертве достаточно много.

Важно помнить: запись на прием в налоговую осуществляется исключительно через личный кабинет на сайте ФНС или через «Госуслуги».

Рекомендации ГК «Гарда» для защиты данных

Если появились хотя бы малейшие подозрения, немедленно завершите разговор.

Не переходите по ссылкам из SMS или мессенджеров и не сообщайте никому проверочные коды.

Проверьте телефонный номер, с которого вам звонят ‒ чаще всего оказывается, что он принадлежит сторонней фирме-однодневке, не связанной с налоговой службой.

Если вы уже сообщили код мошенникам, необходимо сразу же связаться с банком, заблокировать доступ к счету и сменить пароли от всех связанных сервисов – в первую очередь от «Госуслуг» и личного кабинета на сайте ФНС.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

Чем лучше нейросети думают, тем меньше готовы сотрудничать. ИИ может вредить человечеству, давая эгоистичные советы

Никита Баранов, «Крайон»: Инструмент для управления уязвимостями так же необходим, как антивирус

Взрывной рост приложений, паразитирующих на NFC. Сотни вредоносов атакуют Россию

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик

Ботнеты стали охотиться на серверы PHP

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще