«Софтлайн Решения» и DDoS-Guard заключили соглашение о технологическом партнерстве в сфере кибербезопасности

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и компания DDoS-Guard — отечественный провайдер комплексной защиты от DDoS-атак — заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит «Софтлайн Решениям» расширить портфель сервисов информационной безопасности. В результате клиенты получат доступ к современным инструментам для гарантированной защиты онлайн-инфраструктуры от киберугроз даже очень высокой интенсивности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В продуктовый портфель «Софтлайн Решений» войдут следующие решения DDoS-Guard: сервисы защиты от DDoS-атак для сайтов и сетевой инфраструктуры, а также все сопутствующие этому дополнительные опции и модули. Среди них — встроенный бесплатный CDN для ускорения доставки контента, DNS‑хостинг с полным доступом к управлению, возможность создания собственных правил защиты и многое другое. Защиту от DDoS-атак клиенты «Софтлайн Решений» смогут интегрировать в удобном для них виде в уже существующую ИТ-инфраструктуру — независимо от масштабов компании и сферы ее деятельности.

Сервис защиты от DDoS-Guard включает в себя интеллектуальную систему фильтрации трафика, автоматическую адаптацию к новым сценариям атак и круглосуточный мониторинг состояния защищаемых ресурсов. Услуга полностью соответствует требованиям к импортонезависимому ПО и может использоваться как государственными структурами, так и коммерческими организациями. Доступность по SLA составляет 99,95%.

«Партнерство с “Софтлайн Решениями”открывает новые возможности для расширения нашего присутствия на рынке. Сотрудничество позволит увеличить количество защищенных от DDoS-атак отечественных сервисов — как в государственной, так и в коммерческой сфере, что положительно скажется на уровне кибербезопасности в стране в целом. Уверен, что технологии DDoS-Guard, дополненные экспертизой “Софтлайн Решений”, станут еще доступнее для российского бизнеса и госсектора», — сказал Петр Макаров, руководитель партнерского направления в DDoS-Guard.

«Мы постоянно анализируем рынок в поиске лучших и надежных решений для наших клиентов. Партнерство с DDoS-Guard позволяет нам расширить собственный портфель сервисов кибербезопасности за счет проверенных и технологичных продуктов вендора, которые уже показали свою эффективность против самых сложных атак. Это предложение будет особенно актуально для наших заказчиков в свете растущих требований к импортонезависимости и комплексной защите цифровой инфраструктуры», — отметила менеджер направления развития новых решений департамента информационной безопасности «Софтлайн Решений» Надежда Макарова.