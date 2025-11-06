Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«АйТи Бастион» представила новую версию СКДПУ НТ со встроенным менеджером паролей

Разработчик «АйТи Бастион» сообщил об обновлении PAM-системы СКДПУ НТ до версии 2.3.3. Релиз включает в систему менеджер паролей «Персональные сейфы», а также предлагает возможность кастомизации отдельных элементов интерфейса под собственные нужды через подсистему «Портал доступа».

В новой версии платформы СКДПУ НТ заказчикам доступен инструмент хранения паролей, ключей и сертификатов «Персональные сейфы». Обновление позволяет централизованно и безопасно хранить секреты, делиться доступом между сотрудниками и командами без использования небезопасных каналов, контролировать сроки действия и качество паролей, создавать их надежные комбинации с помощью встроенного генератора. Решение реализовано на базе СКДПУ НТ «Портал доступа» и может администрироваться через единый интерфейс для использования функций обеих подсистем.

В версии 2.3.3 пользователи PAM-платформы могут экономить вычислительные ресурсы и оптимизировать работу. Это достигается через возможность разворачивания нескольких экземпляров СКДПУ НТ «Портал доступа» с разными пользовательскими настройками на одном узле системы. Такой функционал расширяет варианты кастомизации интерфейса под задачи компании-заказчика. Теперь пользователь может работать с тем экземпляром СКДПУ НТ «Портал доступа», который используется для входа в администрируемый им сегмент сети.

«Мы усовершенствовали продукт с точки зрения пользовательского опыта. Повысили возможности персонализации под конкретные задачи, например, для организации распределенных инфраструктур, а также реализовали в системе менеджер паролей «Персональные сейфы». Также появилась возможность просмотра списка всех узлов СКДПУ НТ в контуре через интерфейс головного узла. Эти изменения делают систему более прозрачной для администрирования и позволяют заказчикам выстраивать не только безопасную, но и удобную систему управления доступами», — сказал Алексей Ширикалов, руководитель отдела развития продуктов «АйТи Бастион».

Также релиз включает обновление поддержки подключений по ярлыку APP в СКДПУ НТ «Портал доступа» и серию доработок, направленных на повышение эффективности и удобства работы.

