Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Безопасный разговор: «Билайн» и «Другое Дело» помогут молодежи защититься от мошенников

«Билайн» совместно с сервисом «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» объявили о запуске интерактивного проекта, который поможет молодежи лучше понять, как защититься от телефонного мошенничества. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Проект реализован на базе мини-приложения «Другого Дела» «ВКонтакте» и включает в себя интерактивные задания по кибербезопасности. В формате теста участники смогут проверить свои знания и выиграть призы.

Олег Бирюков, директор Московского региона «Билайна»: «Для нас важно не просто обеспечивать высокое качество связи, а формировать культуру осознанного и безопасного цифрового поведения. Мы продолжаем становиться все более технологичным оператором, который делает инновации понятными и доступными. Наша антифрод-система в среднем успешно защищает более 0,5 млн клиентов в Москве и прерывает более 1,1 млн подозрительных звонков. Именно поэтому мы поддерживаем инициативы, которые помогают клиентам противостоять действиям мошенников».

