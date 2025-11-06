Интеграция
ИИ улучшит безопасность автодорог в первом наукограде России

Компания NtechLab внедрит видеоаналитику по распознаванию автомобильных номеров на дорогах Обнинска. Современные технологии будут анализировать транспортную обстановку в городе и повысят уровень безопасности движения. Запуск запланирован в течение ближайших недель. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Алгоритмы NtechLab обрабатывают входящий видеопоток, с точностью более 99% распознают номера автомобилей и спецтехники, в режиме реального времени позволяют «увидеть» необходимый автомобиль. Нейросеть сможет выявлять, к примеру, автомобили в угоне или машины, которые скрылись с места ДТП.

«В этом году мы уже внедрили в Обнинске систему мультиобъектной видеоаналитики на основе искусственного интеллекта. Система отвечает за безопасность жителей в ключевых точках наукограда, например, на центральной площади, а также в парках, на ж/д и автовокзалах. Следующим шагом стало внедрение решений NtechLab на автомобильных дорогах Обнинска. В планах – укрепить сотрудничество как с Обнинском, так и с Калужской областью и предложить региону не только наши алгоритмы в сфере безопасности, но и рассмотреть наши городские решения», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Аналогичные решения NtechLab уже реализованы во Владимирской области и Краснодарском крае.

