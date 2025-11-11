Хабаровский бизнес столкнулся с 30-часовой DDoS-атакой

Рекордную по продолжительности DDoS-атаку на Дальнем Востоке зафиксировали специалисты МТС совместно с RED Security в III квартале 2025 г. Кибернападение на телеком-компанию в Хабаровске продолжалось более 30 часов, показало исследование аналитиков. Ключевыми мишенями хакеров на Дальнем Востоке стали организации сфер ИТ, телекоммуникаций и транспорта. Также большое количество атак направлено на строительные организации и государственный сектор. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего с июля по сентябрь 2025 г. сервис кибербезопасности заблокировал свыше 50 тыс. атак по России, и это почти в 2,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2024 г. Основными целями злоумышленников стали предприятия телекоммуникационного сектора, ИT-компании, транспортные и строительные организации, а также госучреждения.

На дальневосточные компании пришлось около 12% кибератак. Аналитики МТС совместно с RED Security отмечают, чаще всего DDoS-атаки приходились на Владивосток, при этом самая продолжительная атака была зафиксирована в Хабаровске. Она длилась почти 30 часов и была направлена на ресурсы телеком-компании.

«Статистика атак на дальневосточные компании показывает, насколько важно бизнесу сегодня иметь надежную защиту. Для злоумышленников такие атаки — это не только инструмент для нанесения финансового ущерба, это способ отвлечь внимание, чтобы взломать критически важную инфраструктуру для всего региона. Именно поэтому мы развиваем направление кибербезопасности в МТС, предлагая компаниям не просто связь, а комплексную цифровую безопасность», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

С наибольшим числом DDoS-атак столкнулись отрасли ИТ, телекоммуникаций и транспорта Дальнего Востока. Совокупно на них пришлось более 20% от общего объема инцидентов. Кроме того, аналитики отметили рост атак на организации государственного сектора и сферы строительства.