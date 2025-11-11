Бизнес пострадал, а «выхлопа» нет. Маркировка звонков не спасла россиян от бесконечного спама. Опрос

Маркировка звонков от организаций, продвигавшаяся как очередная мера защиты россиян от спам-звонков, со своей задачей не справилась. Рекламных входящих хоть и стало меньше, но лишь на треть – спамеры как дозванивались россиянам на ежедневной основе, так и продолжают это делать. При этом маркировка негативно повлияла на бизнес – в стране массово закрываются колл-центры. У многих компаний расходы на исходящие вызовы выросли почти вдвое.

Пока не помогло

Маркировка телефонных вызовов от юрлиц, обязательная с 1 сентября 2025 г., не решила основную задачу, ради которой вводилась. Она должна была избавить россиян от раздражающих рекламных звонков, но пока справилась с ними лишь частично.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на крупнейших в России операторов связи, количество спам-звонков в стране упало на лишь 25-30% за более чем два месяца с момента вступления в силу закона, обязывающего маркировать звонки юрлиц.

Маркировка подразумевает, что буквально каждый звонок от бизнеса должен быть подписан. На экране получателя должно отображаться реальное название организации или бренда, совершающего вызов. Новая норма была призвана защитить абонентов от телефонного спама и мошенников, а компаниям – дать эффективный инструмент повышения доверия.

freepik Волны спам-звонков продолжают обрушиваться на россиян буквально каждый день

Тем не менее, россияне как страдали от ежедневных спам-звонков, так и продолжают страдать. Так, в сентябре и октябре 2025 г. в сети «Билайна» число рекламных вызовов сократилось не на 100%, а пока только на 29% в сравнении с летом 2025 г. В сети Т2 этот показатель находится на уровне.

Представители «Мегафона» абсолютные цифры не предоставили, но тоже отметили снижение числа спам-вызовов. В МТС от комментариев отказались, пишут «Ведомости».

Первые результаты

Другое следствие нового закона – рост числа промаркированных звонков юрлиц. По данным «Билайна», их стало втрое больше по сравнению со среднемесячными значениями в период, когда закон еще не вступил в силу.

Также сработала и идея авторов закона о повышении уровня доверия граждан к входящим звонкам от юрлиц. «Компании, использующие услугу маркировки звонков, фиксируют рост уровня дозвона до 60%», – сообщили изданию представители «Билайна».

«Компании стали более ответственно относиться к звонкам клиентам, сократили количество нецелевых вызовов и автоматических сбросов с целью получить ответный входящий звонок от абонента, – сообщили CNews представители «Мегафона». – Это полностью соответствует целям нового законодательства, направленного на снижение трафика нецелевых звонков абонентам. В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что коммуникация станет более целенаправленной и экологичной по отношению к клиентам».

Шанс на успех сохраняется

Операторы связи полагают, что в дальнейшем количество спам-вызовов может сократиться значительно сильнее. К примеру, в Т2 сообщили «Ведомостям», что есть возможность уменьшить их количество еще на 30-40%, притом не от показателей лета 2025 г., а от значений сентября-октября 2025 г.

Реализовать это, по мнению представителей Т2, можно при помощи полной отладки механизма маркировки звонков от юрлиц. О 100-процентной победе над спамом речи пока нет.

В Минцифры не приводят абсолютных значений в качестве результата работы нового закона. «Уже сейчас можно сказать, что количество спам-звонков снижается», – сказали изданию представители ведомства. Они отметили, что операторы продолжают настраивать свои системы, а также работают над подписанием неких «необходимых договоров». Вдаваться в подробности об этих договорах представители Минцифры тоже не стали.

Мнение отрасли

Российская телеком-отрасль тоже пока не видит особых успехов в плане борьбы со спам-звонками при помощи маркировки вызовов. Как сообщил «Ведомостям» президент Ассоциации малых операторов связи регионов Дмитрий Галушко, «более 90% спам- и мошеннических вызовов идет с мобильных номеров».

«Операторы фиксированной связи давно под контролем Роскомнадзора и ГРЧЦ (ФГУП «Главный радиочастотный центр» при Минцифры – прим. CNews). Мошеннические звонки продолжаются, статистика МВД и ЦБ говорит о росте их числа и сумм ущерба. Это значит, что механизм защиты не работает», – заявил он изданию.

«Операторы взимают до 50 коп. за попытку вызова – по 25 коп. за маркировку и за массовый автоматический вызов, – добавил Дмитрий Галушко. – То есть платят не за дозвон, а за сам факт вызова».

Также, по мнению Галушко, маркировка «нередко снижает процент дозвона», что ведет к падению эффективности коммуникаций и является следствием того, что компании не торопятся подключать ее. Он добавил также, что маркировка в ее нынешнем виде выгодна только операторам, но никак не потребителям услуги. «Чем меньше спама, тем меньше зарабатывают операторы», подытожил он.

Собеседник «Ведомостей» в неназванной компании, которая теперь маркирует свои звонки, сообщил, что нововведение привело к почти 70-процентному росту расходов на исходящие вызовы, и это только по итогам всего одного полного месяца. Он добавил, что «технически маркировка несовершенна», поскольку, по его подсчетам, примерно 40% вызовов доходят до абонента без нее. «Это приводит к тому, что абоненты теряют доверие к нужным звонкам», – заявил он.

По словам исполнительного директора Объединенной телекоммуникационной корпорации Ярослава Дубовикова, сейчас маркировка почти не работает на номерах фиксированной связи. «Постановление (правительства России – прим. CNews) № 1300 написано так, что выполнить его ни один фиксированный оператор не может: мобильные операторы блокируют передачу информации о вызывающих абонентах», – сказал он «Ведомостям».

Сопутствующий урон

Как сообщал CNews в конце сентября 2025 г., закон о маркировке звонков юрлиц нанес удар не только по спамерам. Новые правила маркировки телефонных звонков, вступившие в силу с 1 сентября 2025 г. стали причиной массового закрытия колл-центров по всей стране России. Уже закрылось несколько десятков колл-центров, расположенных в Перми, Новосибирске, Томске и Владимире.

К середине октября 2025 г. в новом законе о маркировке звонков была найдена лазейка. Колл-центры начали использовать личные мобильные номера сотрудников для первичного вызова. Когда абонент отвечает на звонок, они переключают его на нужную линию.



