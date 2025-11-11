Обновление «Гарда NDR» помогает российским компаниям быстрее выявлять и устранять киберугрозы

Обновление «Гарда NDR» помогает российским компаниям быстрее выявлять и устранять киберугрозы, снижать нагрузку на аналитиков и повышать эффективность работы центров информационной безопасности. Новые инструменты автоматизации и визуализации усиливают контроль над сетевой безопасностью, сокращают время реагирования на атаки и повышают устойчивость бизнеса к киберрискам. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Проактивная защита в «Гарда NDR» стала доступнее благодаря фильтрации по матрице MITRE ATT&CK. Система позволяет искать атаки по тактикам, техникам и подтехникам, а также по IP-адресам и логическим группам. Такой подход помогает командам центров информационной безопасности (SOC) точнее формулировать гипотезы и быстрее выявлять признаки сложных атак вроде «горизонтального перемещения». Новые фильтры упрощают поиск угроз, снижают трудозатраты аналитиков и сокращают время реагирования.

Повышает скорость расследований и качество аналитики добавленный экспорт журналов действий пользователей и системных сообщений в SIEM. Теперь специалисты могут анализировать события и строить полную цепочку атаки в едином интерфейсе, без перехода между системами.

Расширенные возможности ретроспективного поиска по полезной нагрузке (payload) позволяют быстро находить нужные фрагменты трафика. Поддержка управляющих последовательностей и работа с символами прямо из слепка трафика делают расследования гибкими и наглядными. Аналитики могут мгновенно выгружать данные для дальнейшего анализа в программу для анализа Wireshark, что ускоряет поиск первопричины инцидента и формирование отчета.

Усилена защита Active Directory-сред с новым инструментом для обнаружения изощренных атак, которые раньше могли оставаться за пределами видимости. Добавленная функция декодирования команд протокола идентификации Kerberos закрывает уязвимость, через которую ранее могли проходить незаметные атаки – от перебора паролей до kerberoasting. Теперь «Гарда NDR» анализирует трафик Kerberos для TCP и UDP, позволяя строить виджеты и фильтры по параметрам протокола.

Точность машинного анализа также выросла: улучшенные ML-модели теперь эффективнее определяют аномалии и снижают количество ложных срабатываний. Дополнительно реализована возможность массового изменения политик и мониторинг сетевых метрик – application и network delay, что помогает точнее оценивать качество связи и реагировать на сетевые сбои.

Чтобы сэкономить время первичного анализа и ускорить принятие решений по устранению угроз, раздел «Главная» теперь разделен на «Инциденты» и «События». Карточки инцидентов содержат данные о классификаторах MITRE*, количестве уникальных событий и хостов по каждой ИБ-политике. Аналитик сразу видит масштаб атаки и вектор распространения, без необходимости вручную агрегировать информацию.

«Мы стремимся к тому, чтобы аналитики получали максимум информации без лишних действий. В версии 4.3 мы сосредоточились на автоматизации, расширении возможностей поиска и устранении слепых зон. Это дает нашим заказчикам уверенность в том, что ни одна угроза не останется незамеченной», – сказал Станислав Грибанов, руководитель продукта «Гарда NDR».

*MITRE ATT&CK (Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge), attack.mitre.org – это международный структурированный список известных техник, приемов и тактик злоумышленников, представленный в виде таблиц (матриц).