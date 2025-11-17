DLBI: мошенники используют «период охлаждения» сим-карт в новой схеме обмана

Российский сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI сообщает о появлении новой мошеннической схемы, в рамках которой российским пользователям мобильной связи рассылаются поддельные SMS о включении «периода охлаждения» их телефонных номеров, якобы в связи с выездом за границу. Об этом CNews сообщили представители DLBI.

В SMS, приходящих с российских мобильных номеров, содержится фишинговая ссылка, ведущая на поддельную страницу, где от пользователя требуют авторизоваться якобы через ЕСИA («Госуслуги»). Вне зависимости от действий пользователя, вслед за посещением фишингового сайта мошенники начинают телефонную обработку жертвы по схеме «ваш личный кабинет на Госуслугах взломали».

По словам аналитиков DLBI, пока мошенники выбирают жертвами жителей приграничных регионов, телефоны которых могут случайно захватывать базовые станции по ту сторону границы, о чем широко известно. В частности, подобные SMS начали получать жители Калининградской области, которые сталкиваются с проблемами включения «периода охлаждения» при поездках в Россию через территорию Литвы.

Как отмечает основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян, появления такой схемы стоило ожидать, так как мошенники активно используют российскую новостную повестку и быстро адаптируют к ней существующие схемы обмана. По его словам, вероятно, что в ближайшее время такие SMS начнут получать жители других приграничных регионов, а в случае утечек из туристических сервисов – и жители центральных регионов, путешествующие по стране или за границу.

«Единственные, кто защищен от мошеннических SMS – те, кто действительно выезжал за границу. Им в течение первых суток или до прохождения капчи будут доступны только сайты из «белого списка», — сказал Ашот Оганесян. — Однако к получению любых SMS, содержащих ссылки, нужно относиться осторожно и открывать их только досконально проверив доменное имя сайта, на который они ведут, особенно если используется сокращатель ссылок».

«Жителям приграничных регионов также можно посоветовать отключить в своих устройствах автоматический поиск сети и зафиксировать домашнюю сеть. Это несколько ухудшит качество связи, так как отключит возможность межоператорского роуминга, но позволит полностью игнорировать SMS от мошенников», — сказал Ашот Оганесян.