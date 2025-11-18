ГК «Солар» и МИЭМ НИУ ВШЭ начнут готовить ИБ-специалистов нового поколения

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, и Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова (МИЭМ) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на решение кадрового дефицита в сфере информационной безопасности (ИБ) через создание практико-ориентированных образовательных программ и совместную научно-исследовательскую деятельность.

Это сотрудничество особенно актуально на фоне растущей напряженности в киберпространстве, когда бизнес и госсектор остро нуждаются в сильных специалистах по ИБ, но полученные студентами во время обучения знания быстро устаревают. Рынок остро ощущает нехватку квалифицированных специалистов по ИБ, способных противостоять современным угрозам.

«Проблема ИБ-образования заключается в том, что пока студенты изучают традиционные виды кибератак и методы их отражения, в мире появляются новые киберугрозы, — отметил директор по развитию образовательной деятельности ГК «Солар» Никита Обидин. — Подготовка высококвалифицированных кадров не может оставаться исключительно задачей образовательных учреждений. Лидеры отрасли должны участвовать в образовательном процессе, делиться опытом и принимать участие в адаптации учебных программ к динамично меняющемуся ландшафту киберугроз».

«Подготовка специалистов в области защиты информации — одно из магистральных направлений образования в МИЭМ ВШЭ, актуальность которого в ближайшей перспективе будет только возрастать. Наши учебные программы сегодня охватывают весь спектр цифровых компетенций, нужных для комплексного обеспечения безопасности систем различного уровня сложности. При этом, важнейшую роль для нас имеет партнерство с ведущими компаниями отрасли, готовыми совместно формировать новые прорывные центры подготовки современных специалистов, владеющих твердыми базовыми знаниями и умеющих их применить на текущих задачах. Подписанное соглашение — возможность значительно усилить кадровое сопровождение в области защиты данных», — отметил директор МИЭМ НИУ ВШЭ Дмитрий Коваленко.

Соглашение предусматривает совместную научно-исследовательскую деятельность и разработку практико-ориентированных образовательных программ. Так, ГК «Солар» совместно с МИЭМ НИУ ВШЭ готовят к запуску курс «DevSecOps: специалист по безопасной разработке». На курсе будущие специалисты по безопасной разработке научатся проводить анализ рисков, выявлять угрозы и уязвимости в программном обеспечении, писать код с учетом принципов безопасности и использовать различные инструменты на практике. Программа предназначена для DevOps-инженеров, системных аналитиков, разработчиков ПО, тестировщиков и архитекторов ИТ.

Отдельное направление сотрудничества ГК «Солар» и МИЭМ НИУ ВШЭ — это специальная программа для C-level «Кибербезопасность как стратегия». Это двухдневный интенсив о приоритетах и стратегии построения киберустойчивой организации для топ-менеджеров и владельцев бизнеса.

«Образовательные программы для руководителей C-level — это отдельное и очень важное направление образовательной платформы Solar Method. Вместе с ведущими экспертами по информационной безопасности мы разберем ландшафт современных киберугроз, поделимся лучшими практиками защиты информации и поделимся рабочими решениями по организации работы блока ИБ в организации», — отметил директор по развитию образовательной деятельности ГК «Солар» Никита Обидин.