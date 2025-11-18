Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Веб-сервисы
|

Центр безопасности Мах подвел итоги работы за октябрь

Благодаря совместной работе экспертов Центра безопасности Мах и МВД России в октябре 2025 г. был задержан администратор сообщества, который сдавал учетные записи мессенджера в аренду для совершения мошеннических действий. Более 30 человек выведены из-под влияния мошенников до хищения денежных средств. Об этом CNews сообщили представители Мах.

За октябрь Центр безопасности Mах заблокировал 132 тыс. подозрительных аккаунтов, выявил и удалил более 100 тыс. вредоносных файлов, сообщил Центр безопасности мессенджера в своем канале в Мах.

Центр безопасности Мах отвечает за работу с запросами пользователей и пресечение мошеннических активностей. Специалисты центра используют автоматизированные технические системы и мониторят обращения пользователей в режиме 24/7. В октябре через кнопку «Пожаловаться» пользователи направили 88 тыс. обращений. Среднее время рассмотрения пользовательского запроса составило менее трех минут.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

«Дыра» в файлообменнике Triofox позволяет запускать произвольный код. Она уже эксплуатируется

Хакеры вовсю использовали «дыры» в Cisco и Citrix задолго до их исправления

Сервисы массово списывают с россиян деньги за подписку с удаленных карт. Закон пока не запрещает

Samsung встроила в свои смартфоны израильское шпионское ПО. Удалить его невозможно

Хакеры вспомнили древнюю технологию, которая старше, чем Linux. Ее используют для взлома Windows

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще