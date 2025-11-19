Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес Кадры
|

«Гарда» и МГТУ создадут кластер для подготовки нового поколения специалистов по кибербезопасности

Производитель продуктов для защиты данных и сетевой безопасности для бизнеса, группа компаний «Гарда» (входит в ИКС Холдинг), и МГТУ им. Н.Э. Баумана создадут новую модель подготовки кадров для ИБ-индустрии. В основе сотрудничества – формирование уникального образовательно-исследовательского кластера по информационной безопасности. Партнерство позволит интегрировать передовые технологические решения вендора в учебный процесс и научные исследования ведущего технического вуза страны, что ускорит подготовку высококвалифицированных специалистов, готовых к решению актуальных кибервызовов.

Группа компаний «Гарда» и МГТУ им. Н.Э. Баумана подписали соглашение о сотрудничестве. Стратегическая цель – преодоление разрыва между академическим образованием и практическими требованиями ИБ-рынка. В рамках партнерства «Гарда» и МГТУ им. Н.Э. Баумана объединят усилия для развития совместных образовательных программ, научно-технических проектов и практико-ориентированной подготовки студентов.

Ключевыми элементами сотрудничества станут создание совместной лаборатории по информационной безопасности, оснащенной технологическими решениями вендора, пилотирование и тестирование новых продуктов и решений «Гарда» на базе уникального киберполигона кафедры ИУ10 «Защита информации» МГТУ им. Н.Э. Баумана, разработка и реализация образовательных программ с непосредственным участием экспертов вендора. В направлении дополнительного образования «Баумантех» (в составе РУНЦ «Безопасность») совместно с компанией «Бастион» создают курс «Специалист по тестированию на проникновение», что служит успешным примером интеграции практического опыта ведущих специалистов в образовательный процесс. Научно-исследовательская деятельность кластера будет тесно связана с работой РУНЦ «Безопасность». Партнеры также планируют совместное проведение мероприятий – конференций, митапов и форумов – на современной площадке кампуса университета.

«Для нашего университета партнерство с одним из ведущих вендоров по информационной безопасности в России – это возможность вывести подготовку профильных специалистов на качественно новый уровень», – сказал Павел Дроговоз, проректор по науке и цифровому развитию МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«Мы осознанно выбрали МГТУ им. Н.Э. Баумана в качестве стратегического партнера, потому что это флагман инженерного образования с безупречной репутацией и глубочайшими компетенциями в области защиты информации, – отметил Александр Ковалевский, генеральный директор группы компаний «Гарда». – Для нас это долгосрочная инвестиция в безопасность цифрового будущего страны. Совместный кластер позволит нам не только растить будущих сотрудников, уже знакомых с нашими технологическими решениями, но и вовлекать лучшие умы университета в прикладные исследования, чтобы вместе создавать прорывные решения, отвечающие самым сложным вызовам кибербезопасности».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Российская промышленность почти догнала госсектор по числу успешных кибератак. Названа главная уязвимость

«Дыра» в файлообменнике Triofox позволяет запускать произвольный код. Она уже эксплуатируется

Хакеры вовсю использовали «дыры» в Cisco и Citrix задолго до их исправления

Сервисы массово списывают с россиян деньги за подписку с удаленных карт. Закон пока не запрещает

Samsung встроила в свои смартфоны израильское шпионское ПО. Удалить его невозможно

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще